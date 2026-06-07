Глава Рособрнадзора призвал изменить формат домашних заданий из-за ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости изменить формат домашних заданий в школах из-за развития ИИ.
- По его словам, искусственный интеллект не должен делать уроки за детей.
- Музаев назвал эту технологию вызовом для системы образования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает", — сказал он.
Глава регулятора подчеркнул, что искусственный интеллект — это вызов для системы школьного и высшего образования.
"Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход", — отметил Музаев.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.