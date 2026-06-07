Глава Рособрнадзора призвал изменить формат домашних заданий из-за ИИ

"Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает", — сказал он.

"Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход", — отметил Музаев.