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Глава Рособрнадзора призвал изменить формат домашних заданий из-за ИИ - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:22 07.06.2026 (обновлено: 03:00 07.06.2026)
Глава Рособрнадзора призвал изменить формат домашних заданий из-за ИИ

Музаев призвал изменить формат домашних заданий в школах из-за развития ИИ

© iStock.com / MotortionШкольник выполняет домашнее задание за ноутбуком
Школьник выполняет домашнее задание за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© iStock.com / Motortion
Школьник выполняет домашнее задание за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости изменить формат домашних заданий в школах из-за развития ИИ.
  • По его словам, искусственный интеллект не должен делать уроки за детей.
  • Музаев назвал эту технологию вызовом для системы образования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает", — сказал он.
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Глава регулятора подчеркнул, что искусственный интеллект — это вызов для системы школьного и высшего образования.
"Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход", — отметил Музаев.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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