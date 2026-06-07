Непомнящий отказался жать руку Ниманну перед жеребьевкой турнира в Ташкенте

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку обвинявшемуся в читерстве американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Cup Masters, который пройдет в Ташкенте.