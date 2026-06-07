Непомнящий отказался жать руку Ниманну перед жеребьевкой турнира в Ташкенте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters.
- Турнир пройдет в Ташкенте с 7 по 15 июня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку обвинявшемуся в читерстве американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Cup Masters, который пройдет в Ташкенте.
Видео инцидента перед жеребьевкой опубликовано в социальных сетях. На нем Непомнящий в фанатской футболке московского футбольного клуба "Спартак" и шортах по очереди жмет руку каждому участнику соревнований, игнорируя Ниманна. Американский шахматист в ответ кинул неодобрительный взгляд в спину россиянина.
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Турнир проходит с 7 по 15 июня, призовой фонд составляет 121 тысячу долларов. Непомнящий сыграет с Ниманном 14 июня в восьмом туре.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.
Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Позднее Ниманн предложил россиянину провести очную встречу. С конца мая по начало июня в Белграде гроссмейстеры провели восемь партий в "быструю классику". Непомнящий сыграл вничью с Ниманном в выставочном матче со счетом 4-4.
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