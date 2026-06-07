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Непомнящий отказался жать руку Ниманну перед жеребьевкой турнира в Ташкенте - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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13:41 07.06.2026 (обновлено: 15:40 07.06.2026)
Непомнящий отказался жать руку Ниманну перед жеребьевкой турнира в Ташкенте

Непомнящий в фанатской футболке "Спартака" отказался жать руку Ниманну

© Кадр видео из соцсетейРоссийский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Masters.
  • Турнир пройдет в Ташкенте с 7 по 15 июня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не пожал руку обвинявшемуся в читерстве американцу Хансу Ниманну перед началом международного шахматного турнира UzChess Cup Masters, который пройдет в Ташкенте.
Видео инцидента перед жеребьевкой опубликовано в социальных сетях. На нем Непомнящий в фанатской футболке московского футбольного клуба "Спартак" и шортах по очереди жмет руку каждому участнику соревнований, игнорируя Ниманна. Американский шахматист в ответ кинул неодобрительный взгляд в спину россиянина.
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Турнир проходит с 7 по 15 июня, призовой фонд составляет 121 тысячу долларов. Непомнящий сыграет с Ниманном 14 июня в восьмом туре.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.
Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Позднее Ниманн предложил россиянину провести очную встречу. С конца мая по начало июня в Белграде гроссмейстеры провели восемь партий в "быструю классику". Непомнящий сыграл вничью с Ниманном в выставочном матче со счетом 4-4.
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СпортШахматыСШАТашкентБелград (город)Ян НепомнящийМагнус КарлсенСпартак Москва
 
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