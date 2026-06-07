Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

В Петербурге арестовали двух мужчин, подозреваемых в похищении подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Двум мужчинам, обвиняемым в похищении подростка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

"Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении двоих 30-летних мужчин расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, несовершеннолетнего) и пунктами "а, д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). По ходатайству следователя в суде им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба

В ходе предварительного следствия установлено, что в среду у дома по проспекту Богатырский, получив из неустановленного источника информацию о якобы причастности несовершеннолетнего к совершению преступлений, они похитили его.

« "При этом фигуранты представились потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов, надели на руки потерпевшего наручники и силой сопроводили его в автомобиль, на котором передвигались с потерпевшим по городу Санкт-Петербургу", - отмечает пресс-служба ГСУ СК.