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В Петербурге арестовали двух мужчин, подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 07.06.2026
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08:57 07.06.2026
В Петербурге арестовали двух мужчин, подозреваемых в похищении подростка

В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в похищении подростка мужчин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Двум мужчинам, обвиняемым в похищении подростка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
"Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении двоих 30-летних мужчин расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, несовершеннолетнего) и пунктами "а, д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). По ходатайству следователя в суде им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
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В ходе предварительного следствия установлено, что в среду у дома по проспекту Богатырский, получив из неустановленного источника информацию о якобы причастности несовершеннолетнего к совершению преступлений, они похитили его.
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"При этом фигуранты представились потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов, надели на руки потерпевшего наручники и силой сопроводили его в автомобиль, на котором передвигались с потерпевшим по городу Санкт-Петербургу", - отмечает пресс-служба ГСУ СК.
Также они привезли подростка к нему домой, где удерживали и пытались получить информацию о мошеннических схемах.
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