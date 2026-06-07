Гол Модрича помог хорватам обыграть Словению в товарищеском матче перед ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Словении в товарищеском матче со счетом 2:1.
- Хорватам предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Словении в товарищеском матче.
Встреча в хорватском Вараждине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились 40-летний капитан команды Лука Модрич (51-я минута) и бывший футболист московского "Спартака" Марио Пашалич (90+3). В составе словенцев гол забил Андраж Шпорар (83).
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 21:45
Завершен
51’ • Лука Модрич
90’ • Марио Пашалич
(Йосип Станишич)
83’ • Андраж Шпорар