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Гол Модрича помог хорватам обыграть Словению в товарищеском матче перед ЧМ - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:51 07.06.2026 (обновлено: 00:05 08.06.2026)
Гол Модрича помог хорватам обыграть Словению в товарищеском матче перед ЧМ

Гол Модрича помог хорватам обыграть сборную Словении в товарищеском матче

© Фотография из соцсетейЛука Модрич
Лука Модрич - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фотография из соцсетей
Лука Модрич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Словении в товарищеском матче со счетом 2:1.
  • Хорватам предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Словении в товарищеском матче.
Встреча в хорватском Вараждине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились 40-летний капитан команды Лука Модрич (51-я минута) и бывший футболист московского "Спартака" Марио Пашалич (90+3). В составе словенцев гол забил Андраж Шпорар (83).
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где бронзовым призерам последнего мирового первенства хорватам предстоит встретиться в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы.
Товарищеские матчи
07 июня 2026 • начало в 21:45
Завершен
Хорватия
2 : 1
Словения
51‎’‎ • Лука Модрич
(Иван Перишич)
90‎’‎ • Марио Пашалич
(Йосип Станишич)
83‎’‎ • Андраж Шпорар
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
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