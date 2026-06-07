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Миронов предложил ввести 13-ю пенсию - РИА Новости, 07.06.2026
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03:31 07.06.2026
Миронов предложил ввести 13-ю пенсию

Миронов предложил ввести в России 13-ю пенсию и зарплату

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России 13-ю пенсию для граждан преклонного возраста.
  • Миронов также предложил ввести выплату 13-й зарплаты, размер которой должен быть равен среднему ежемесячному заработку.
  • Политик рассчитывает на поддержку других фракций в Госдуме по вопросам введения 13-й пенсии и 13-й зарплаты.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию и зарплату.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию, отметив, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой.
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"Мы предложили каждый год выплачивать всем гражданам преклонного возраста по полторы величины прожиточного минимума пенсионера. В 2025-м это было около 22,8 тысяч, сейчас – 24,4 тысячи рублей, и принятие такого закона может стать ярким примером реализации госполитики по улучшению качества жизни пожилых людей", – сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что также "Справедливая Россия" рассчитывает на поддержку другого не менее важного законопроекта о ежегодной выплате 13-й зарплаты.
"Мы считаем, что граждане заслужили такую премию к 1 Мая – Празднику Весны и Труда. Ее размер должен быть равен среднему ежемесячному заработку, и такие поправки мы предлагаем внести в Трудовой кодекс", – уточнил лидер партии.
По словам Миронова, в советской традиции этот праздник отмечался как Международный день солидарности трудящихся, а сегодня это хороший повод для премирования граждан, чтобы объединить, поддержать людей труда, показать внимание и заботу о них со стороны общества и государства.
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"Мы видим, что депутаты из других фракций разделяют наши идеи, и рассчитываем на поддержку во время голосования по этим вопросам", – добавил он.
Политик рассказал, что рад поддержке инициативы о введении 13-й пенсии со стороны КПРФ, и напомнил, что такой законопроект "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение палаты парламента в прошлом году.
"Это говорит о том, что у нас есть сторонники, и я рассчитываю, что прохождение наших социальных законопроектов в Госдуме будет не таким трудным", - подытожил Миронов.
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ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияКПРФГосдума РФ
 
 
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