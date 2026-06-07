Миронов предложил ввести 13-ю пенсию

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России 13-ю пенсию для граждан преклонного возраста.

Миронов также предложил ввести выплату 13-й зарплаты, размер которой должен быть равен среднему ежемесячному заработку.

Политик рассчитывает на поддержку других фракций в Госдуме по вопросам введения 13-й пенсии и 13-й зарплаты.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию и зарплату.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию, отметив, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой.

"Мы предложили каждый год выплачивать всем гражданам преклонного возраста по полторы величины прожиточного минимума пенсионера. В 2025-м это было около 22,8 тысяч, сейчас – 24,4 тысячи рублей, и принятие такого закона может стать ярким примером реализации госполитики по улучшению качества жизни пожилых людей", – сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что также " Справедливая Россия " рассчитывает на поддержку другого не менее важного законопроекта о ежегодной выплате 13-й зарплаты.

"Мы считаем, что граждане заслужили такую премию к 1 Мая – Празднику Весны и Труда. Ее размер должен быть равен среднему ежемесячному заработку, и такие поправки мы предлагаем внести в Трудовой кодекс", – уточнил лидер партии.

По словам Миронова , в советской традиции этот праздник отмечался как Международный день солидарности трудящихся, а сегодня это хороший повод для премирования граждан, чтобы объединить, поддержать людей труда, показать внимание и заботу о них со стороны общества и государства.

"Мы видим, что депутаты из других фракций разделяют наши идеи, и рассчитываем на поддержку во время голосования по этим вопросам", – добавил он.

Политик рассказал, что рад поддержке инициативы о введении 13-й пенсии со стороны КПРФ , и напомнил, что такой законопроект "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение палаты парламента в прошлом году.