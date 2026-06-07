Матч сборных Дании и Украины досрочно завершили из-за Эриксена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был досрочно завершен после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание.
- После происшествия Эриксен пришел в сознание, его состояние оценивается как удовлетворительное.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Товарищеский матч между сборными Дании и Украины по футболу был досрочно завершен после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание.
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого Эриксену, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.