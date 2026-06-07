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МАГАТЭ проводит мониторинг разминирования возле ЗАЭС - РИА Новости, 07.06.2026
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16:38 07.06.2026
МАГАТЭ проводит мониторинг разминирования возле ЗАЭС

Гросси объявил о начале мониторинга экспертами МАГАТЭ разминирования у ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты МАГАТЭ приступили к мониторингу работ по разминированию перед ремонтом ЛЭП «Днепровская» на Запорожской АЭС.
  • В результате атаки ВСУ в районе ЛЭП «Днепровская» были ранены пять военнослужащих.
  • Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное для предотвращения ядерной аварии в ходе военного конфликта.
ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о том, что эксперты агентства приступили к мониторингу работ по разминированию, необходимых перед началом ремонта ЛЭП "Днепровская" на Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении агентства.
МАГАТЭ сообщило в пятницу, что оно было проинформировано о серьезном инциденте во время разминирования в рамках локального перемирия неподалеку от ЗАЭС. Согласно сообщению пресс-службы станции, в результате атаки ВСУ в районе ЛЭП "Днепровская" были ранены пять военнослужащих.
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"В целях укрепления и содействия соблюдению последнего перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, после инцидента в пятницу, в результате которого пострадали несколько российских военнослужащих, группа экспертов агентства сегодня приступила к мониторингу работ по разминированию, которые необходимо провести перед началом ремонта линии электропередачи, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в соцсети Х.
Согласно сообщению агентства, в ходе пяти предыдущих локальных перемирий, которые были достигнуты при его посредничестве, эксперты МАГАТЭ проводили мониторинг ремонтных работ, но не предшествующего им процесса разминирования.
Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное, чтобы помочь в предотвращении ядерной аварии в ходе военного конфликта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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