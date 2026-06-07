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Клуб НХЛ "Юта" подписал контракт с Морозом из минского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:59 07.06.2026 (обновлено: 22:09 07.06.2026)
Клуб НХЛ "Юта" подписал контракт с Морозом из минского "Динамо"

Клуб НХЛ "Юта" подписал контракт с нападающим Морозом из минского "Динамо"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиталий Пинчук и Вадим Мороз
Виталий Пинчук и Вадим Мороз - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Виталий Пинчук и Вадим Мороз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Юта Маммот» подписал двухлетний контракт с белорусским нападающим Вадимом Морозом.
  • В минувшем сезоне Вадим Мороз провел за минское «Динамо» 62 матча и набрал 31 очко (15 голов + 16 передач).
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" подписал контракт с белорусским нападающим Вадимом Морозом, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн на своей странице в соцсети X.
Соглашение с Морозом рассчитано на два года. В минувшем сезоне форвард провел за минское "Динамо" 62 матча с учетом плей-офф и набрал 31 очко (15 голов + 16 передач). Вместе с клубом он дошел до второго раунда Кубка Гагарина.
Морозу 22 года. Он выступал за "Динамо" с 2022 года и всего в КХЛ провел 247 матчей, в которых набрал 118 (62+56) очков. В 2023 году на драфте НХЛ белорус был выбран в третьем раунде клубом "Аризона Койотис".
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