Клуб НХЛ "Юта" подписал контракт с Морозом из минского "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб НХЛ «Юта Маммот» подписал двухлетний контракт с белорусским нападающим Вадимом Морозом.
- В минувшем сезоне Вадим Мороз провел за минское «Динамо» 62 матча и набрал 31 очко (15 голов + 16 передач).
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" подписал контракт с белорусским нападающим Вадимом Морозом, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн на своей странице в соцсети X.
Соглашение с Морозом рассчитано на два года. В минувшем сезоне форвард провел за минское "Динамо" 62 матча с учетом плей-офф и набрал 31 очко (15 голов + 16 передач). Вместе с клубом он дошел до второго раунда Кубка Гагарина.
Морозу 22 года. Он выступал за "Динамо" с 2022 года и всего в КХЛ провел 247 матчей, в которых набрал 118 (62+56) очков. В 2023 году на драфте НХЛ белорус был выбран в третьем раунде клубом "Аризона Койотис".