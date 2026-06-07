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Кагарлицкий продлил контракт с "Сочи" - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Хоккей
 
13:29 07.06.2026 (обновлено: 13:36 07.06.2026)
Кагарлицкий продлил контракт с "Сочи"

"Сочи" продлил контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким

© Фото : официальный сайт ХК "Металлург"Дмитрий Кагарлицкий
Дмитрий Кагарлицкий - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : официальный сайт ХК "Металлург"
Дмитрий Кагарлицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб КХЛ "Сочи" объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким.
  • Новый контракт рассчитан на два года.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" объявил в Telegram-канале о продлении контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким.
Договор рассчитан на два года.
Кагарлицкому 36 лет, он выступает за "Сочи" с ноября 2025 года, в прошлом сезоне форвард провел за команду 37 матчей и набрал 17 (6+11) очков. Также в КХЛ Кагарлицкий выступал за подмосковный "Атлант", новокузнецкий "Металлург", донецкий "Донбасс", череповецкую "Северсталь", московское "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс" и нижегородское "Торпедо", всего он провел 853 матча в лиге и набрал 550 (202+348) очков.
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