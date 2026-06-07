Кагарлицкий продлил контракт с "Сочи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб КХЛ "Сочи" объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким.
- Новый контракт рассчитан на два года.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" объявил в Telegram-канале о продлении контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким.
Договор рассчитан на два года.
Кагарлицкому 36 лет, он выступает за "Сочи" с ноября 2025 года, в прошлом сезоне форвард провел за команду 37 матчей и набрал 17 (6+11) очков. Также в КХЛ Кагарлицкий выступал за подмосковный "Атлант", новокузнецкий "Металлург", донецкий "Донбасс", череповецкую "Северсталь", московское "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс" и нижегородское "Торпедо", всего он провел 853 матча в лиге и набрал 550 (202+348) очков.