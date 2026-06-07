Камбэк с 0:4, гол русской звезды и курьез в овертайме: безумие в финале НХЛ

"Вегас" обыграл "Каролину" в третьем матче серии финала Кубка Стэнли. "Голден Найтс" упустили преимущество, когда вели со счетом 4:0, и почти стали жертвой российской звезды "Харрикейнз", но все же добыли победу во втором овертайме.

Бескомпромиссная битва за чемпионство

Еще до старта противостояния "Каролины Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" в финальной серии Национальной хоккейной лиги от их дуэли ожидали яркой схватки. Обе команды с первых же матчей финала эти ожидания оправдывают. После впечатляющей победы "Вегаса" в первом матче серии (5:4), в котором обе команды суммарно забросили девять шайб, "Каролина" не менее эффектно отыгралась во второй игре и выиграла в лучших традициях хоккейного триллера.

"Харрикейнз" очень рисковали переехать из Роли в Парадайс со счетом 0-2 в серии, что в рамках битвы со столь классной командой, как "Голден Найтс", могло бы быть приговором. По итогам 50 минут матча подопечные Рода Бриндамора уступали со счетом 0:2, а их попытки спасти свое положение если не выглядели безнадежно, то были неубедительными. Но два гола "ураганов" в течение 86 секунд перевернули ход встречи, а впоследствии "Каролина" и вовсе довела дело до победы в овертайме (4:3 ОТ). Таким образом, "Кейнз" стали лишь четвертой командой в истории НХЛ и первой за последние 82 года, кому удалось оформить волевую победу в матче финала Кубка Стэнли, в котором она уступала с разницей в несколько голов за десять минут до конца основного времени игры.

Непосредственное участие в той победе "Каролины" принял Андрей Свечников. Российский нападающий отметился голевой передачей в эпизоде, когда "ураганы" забросили третью шайбу в матче и впервые повели в счете по ходу встречи. Для Андрея это результативное действие стало первым в карьере в финале Кубка Стэнли.

« "Несмотря на ситуацию, мы верим в себя, верим в коллектив. Мы имеем уверенность в том, что делаем и как это делаем, мы верим в свою систему. От нас требуется выйти на площадку и сыграть в свою игру. Именно этим мы и занимаемся прямо сейчас", — отметил Свечников после матча.

© REUTERS / James Guillory Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче против "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / James Guillory Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче против "Вегас Голден Найтс"

Примечательно, что гол "Каролины", в котором поучаствовал форвард "Кейнз", пришел в результате большинства, которое "ураганы" заработали после незасчитанной шайбы "Вегаса". При счете 2:2 один из лидеров "Голден Найтс" Иван Барбашев поразил ворота "Каролины", но судьи не засчитали его гол — ни в самом моменте, ни после просмотра видеоповтора эпизода, когда тренерский штаб "рыцарей" взял запрос, сигнализируя о легитимности гола. В НХЛ отметили, что Барбашев, отправив шайбу в сетку, воздействовал на вратаря Фредерика Андерсена и помешал тому защитить свои владения. Интересно, что Джон Торторелла впоследствии отметил, что остался убежден в правильности своего решения и в десяти из десяти подобных моментах все равно взял бы тренерский запрос.

Не финал, а безумие

В преддверии переезда серии в Парадайс одной из главных интриг третьего матча противостояния было участие в нем Брейдена Макнэбба. Канадский защитник и лидер обороны "Вегаса" серьезно пострадал в начале предыдущей игры, когда поймал лицом шайбу, запущенную игроком "Каролины" Ником Элерсом при мощном выстреле от синей линии. Снаряд прилетел Макнэббу в нос, и канадец с окровавленным лицом моментально убежал со льда в раздевалку, досрочно завершив игру. Сразу по ходу встречи игрок "Голден Найтс" был отправлен в больницу. Несмотря на все опасения, Макнэбб все-таки вошел в заявку на третий матч и даже вышел на стартовую смену, сыграв в специальной защитной маске.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Брейден Макнэбб © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Брейден Макнэбб

Выход Макнэбба на матч в некотором смысле анонсировал готовность "рыцарей" биться так, как того требует успех в главной серии всего сезона. В первом периоде "Голден Найтс" сделали четкий акцент на силовой борьбе. За стартовые 20 минут встречи игроки "Вегаса" применили аж 17 силовых приемов (против десяти со стороны "Каролины"), а результатом этого стремления подопечных Тортореллы сыграть "в тело" стали повреждения, которые поочередно получили игроки "Харрикейнз" Джейлен Чатфилд и Уильям Каррье, вынужденных еще до перерыва отправиться в раздевалку за получением медицинской помощью.

Для гостей такая игра "Вегаса" стала пылью в глаза. Со стороны казалось, что "Каролина" контролирует ход встречи и даже превосходит соперника по игре. Особенно это касалось атакующих действий. По итогам первого периода "Кейнз" превзошли оппонентов по броскам в створ (7:2), а оба своих броска в створ "рыцари" нанесли в течение стартовых пяти минут встречи — остальные 15 минут до перерыва "Голден Найтс" не тревожили Фредерика Андерсена. Зато во втором периоде голкипер "ураганов" знатно настрадался.

Спустя всего лишь 36 секунд после начала второй 20-минутки шайба уже побывала в воротах "Каролины", когда Марк Стоун реализовал выход один на один. Однако этот гол судьи не засчитали — видеоассистенты Рода Бриндамора увидели офсайд у Бретта Хаудена перед передачей на Стоуна, хотя в зону лучший снайпер "Вегаса" в этом розыгрыше плей-офф вошел вроде бы с контролем шайбы.

Через несколько минут "Голден Найтс" забили вновь — и опять их шайба была отменена арбитрами. Второй раз подряд за игру тренерский штаб "Каролины" взял успешный запрос, зафиксировав помеху вратарю перед взятием ворот. Так, в эпизоде с незасчитанным голом Джека Айкела его одноклубник Иван Барбашев чуть ли не влетел в Андерсена и помешал тому хоть как-то среагировать на бросок.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" празднуют гол © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" празднуют гол

Два подряд гола "Вегаса" на старте периода — пусть и отмененных — должны были сигнализировать "Каролине" о том, что их дела идут, мягко говоря, не лучшим образом, но концентрация у игроков "Харрикейнз" осталась где-то в раздевалке. Их положение с каждой минутой становилось все хуже, игровая дисциплина страдала, всякая структура у "ураганов" отсутствовала вовсе. В итоге необязательное удаление в середине периода за нарушение численного состава привело к полному краху.

Всего лишь десять секунд потребовалось "Вегасу", чтобы реализовать свою первую за матч попытку игры в большинстве, когда Томаш Гертл почему-то оказался совсем один перед воротами. Спустя еще шесть секунд игрового времени "Голден Найтс" забили вновь — Митч Марнер с разворота прострелил из правого круга вбрасывания на пятак, где не оказалось никого из партнеров, зато помогла клюшка игрока "Каролины", от которой шайба влетела в ворота.

В сложившейся ситуации наставнику "Каролины" Роду Бриндамору следовало бы поговорить со своими подопечными по душам и успокоить их, настроить на правильные игровые действия, но гости, что называется, "поплыли". "Вегас" до конца периода буквально разрывал и катком проходился по соперникам, укатывая их в лед. Этим лучше всех воспользовался Митч Марнер.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Митч Марнер (93) празднует гол © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Митч Марнер (93) празднует гол

В концовке периода звездный форвард "Вегаса" сперва довел до логического завершения контратаку при перехвате от того самого Макнэбба на чужой синей линии, а следом отличился в еще одной скоростной контратаке, которая случилась после неудачи Александра Никишина, потерявшего шайбу из-за неудавшегося щелчка. 6 минут и 10 секунд — столько хватило Марнеру, чтобы оформить хет-трик и установить новый рекорд НХЛ. До сих пор быстрее всех три шайбы в одном матче финала Кубка Стэнли удалось забросить легендарному Морису Ришару в 1957 году против "Бостон Брюинз", но теперь история переписана.

Для голкипера "Каролины" Андерсена этот период, в течение которого он пропустил шесть шайб с учетом двух незасчитанных стал последним в матче. После перерыва на третью 20-минутку место в воротах "Кейнз" занял Брэндон Басси, успешно проявивший себя в регулярном чемпионате, но еще не игравший в этом плей-офф. Свой дебют в Кубке Стэнли 27-летний американский вратарь провел ярко. Уже в начале третьей 20-минутки, когда "Харрикейнз" играли в большинстве, Басси выиграл дуэль у Марнера при штрафном броске и не дал тому оформить покер.

Это спасение в исполнении вратаря "Каролины" стало не просто важным и не только сохранило "ураганам" хоть какую-то надежду на удачу, оно оказалось поистине переломным моментом всего матча. Именно этот эпизод встряхнул игроков "Харрикейнз", и те устроили небывалый триллер.

На 48-й минуте матча в течение всего лишь 39 секунд гости забросили три подряд шайбы и вместо счета 0:5 зажгли на табло "Ти-Мобайл Арены" счет 3:4. Сперва Джордан Мартинук с пятака замкнул прострел от Сета Джарвиса, удачно отборовшегося за шайбу у лицевого борта, затем Себастьян Ахо выполнил потрясающую передачу с неудобной руки от правого борта на дальнюю штангу, откуда вороза Картера Харта поразил Тейлор Холл, а следом Джейкоб Славин после выигранного вбрасывания в чужой зоне здорово набросил на ворота от левого борта, и Джордан Стаал успешно подправил шайбу в ворота, забив в третьем матче финальной серии подряд.

Всего лишь за одну минуту "Каролина" из, казалось, безнадежной ситуации оказалась в положении, когда мощнейший камбэк уже не выглядел невозможным. "Ураганов" даже не смутило обидное удаление Сета Джарвиса за выброс шайбы — "Кейнз" выстояли в меньшинстве и продолжили штурм ворот "Вегаса". Тем более что в концовке основного времени матча хозяева сами подарили гостям отличный шанс на спасение, когда опытный Ши Теодор также получил две минуты штрафа за выброс шайбы.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Каролины Харрикейнз"

Шикарной возможностью "Каролина" воспользовалась. Заменив вратаря на шестого полевого игрока, "Харрикейнз" в формате "6 на 4" буквально затолкали шайбу в ворота. Автором гола стал Андрей Свечников — российский нападающий оказался самым расторопным в толпе перед воротами Харта и забросил свою первую в карьере шайбу в матче финала Кубка Стэнли.

Примечательно, что тренерский штаб "Вегаса" отказался брать запрос на предмет возможной помехи вратарю, хотя в такой ситуации можно было бы и рискнуть. Тем более сам Джон Торторелла накануне ведь заявил, что взял бы запрос в десяти из десяти подобных случаев.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче против "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников в матче против "Вегас Голден Найтс"

С переводом игры в овертайм обе команды переключились на совсем другой хоккей, отличный от того, что они вместе показали за 60 минут основного времени встречи. Несмотря на то, что в овертайме — особенно в финале плей-офф — цена ошибки особенно высока, и решающим может оказаться совершенно любой игровой эпизод, "Каролина" и "Вегас" поставили, как это любят делать гости Лас-Вегаса, "на все" и согласились на размен опасными атаками.

Соперники создали уйму классных моментов, каждый из который мог привести к голу. Форвардам "Харрикейнз", например, не хватало жесткости и твердой руки, чтобы доиграть свой момент и наконец-то пробить потерявшего уверенность в своих силах Картера Харта. "Голден Найтс", напротив, всякий раз мешал Брэндон Басси, совершивший ряд эффектных и уверенных спасений. Тем интереснее, что за все 20 минут первого овертайма ни те, ни другие так и не довели дело до гола и перешли во вторую дополнительную 20-минутку. Еще более примечательно, что последний раз матч финала Кубка Стэнли продлился более 80 минут ровно год назад — 7 июня "Флорида Пантерз" благодаря голу Брэда Маршанда во втором овертайме на 89-й минуте встречи обыграла "Эдмонтон Ойлерз" (5:4 ОТ) во второй игре финальной серии плей-офф.

Спустя год финалисты Кубка Стэнли управились чуть быстрее. Решающий гол матча случился на 86-й минуте. И получился он сколь курьезным, столь и несоответствующим сценарию всего матча. Когда "Голден Найтс" расставились в чужой зоне, Ши Теодор щелкнул от синей линии. Шайба пролетела мимо створа ворот, но очень удачно для "рыцарей" отскочила от лицевого борта. Стоявший за воротами Джордан Мартинук не смог сыграть по шайбе, и та угодила в конек Брэндону Басси. Великолепно сыгравшему свои 45 с половиной минут игрового времени голкиперу "ураганов" откровенно не повезло, и от него снаряд отрикошетил в ворота.

5:4 2ОТ — "Вегас" все-таки забрал победу в сумасшедшем матче, в котором случилось, возможно, все, что вообще можно было себе представить. "Рыцари" снова повели в серии (2-1). "Каролина" же впервые в этом розыгрыше плей-офф проиграла в овертайме: предыдущие шесть попыток игры за пределами основного времени были для "ураганов" успешными. "Харрикейнз" упустили возможность стать первой командой в истории НХЛ, кому удалось бы оформить победный камбэк в матче финала Кубка Стэнли, отыграв отставание в четыре шайбы и более, хотя были очень к этому близки.