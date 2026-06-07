Умер экс-генменеджер "Баффало" Михан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-нападающий НХЛ и экс-генеральный менеджер «Баффало Сейбрз» Джерри Михан скончался в возрасте 79 лет.
- Джерри Михан провел 670 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за несколько клубов и набрал 423 очка.
- Михан сыграл ключевую роль в переходе Александра Могильного в «Баффало» в 1989 году.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и экс-генеральный менеджер "Баффало Сейбрз" Джерри Михан скончался в 79-летнем возрасте, сообщается на сайте лиги.
Причина смерти бывшего функционера не раскрывается.
"Национальная хоккейная лига скорбит в связи с кончиной Джерри Михана, одного из первых игроков "Баффало Сейбрз" и ключевой фигуры клуба как в роли его капитана, так и позднее на посту генерального менеджера", - заявил комиссар НХЛ Гэри Бэттмен.
Михан был выбран "Торонто Мейпл Лифс" в четвертом раунде драфта НХЛ 1963 года. За десять сезонов в лиге он провел 670 матчей в регулярных чемпионатах за "Филадельфию Флайерз", "Торонто", "Баффало", "Ванкувер Кэнакс", "Атланту Флэймз" и "Вашингтон Кэпиталз", набрав 423 очка (180 шайб + 243 передачи).
В 1970 году Михан был выбран "Баффало" на драфте расширения. 10 октября того же года он отметился голевой передачей на Джима Уотсона в матче против "Питтсбург Пингвинз" (2:1), став автором первого ассиста в истории клуба и поучаствовав в первом голе франшизы в НХЛ. Позднее он стал капитаном команды.
После завершения игровой карьеры Михан вошел в руководство "Сейбрз", а в 1986 году сменил Скотти Боумэна на посту генерального менеджера. В заявлении подчеркивается, что Михан сыграл ключевую роль в переходе в "Баффало" в 1989 году Александра Могильного, ставшего одним из первых российских хоккеистов в истории лиги.