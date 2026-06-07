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"Кадиллак" лишили первого очка в "Формуле-1" из-за ошибки Переса - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Формула-1
 
22:46 07.06.2026
"Кадиллак" лишили первого очка в "Формуле-1" из-за ошибки Переса

"Кадиллак" лишили первого очка в "Формуле-1" из-за штрафа Пересу

© Фото : Пресс-служба команды "Кадиллак"Болид "Кадиллак"
Болид Кадиллак - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Пресс-служба команды "Кадиллак"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилот Серхио Перес получил десятисекундный штраф по итогам гонки Гран-при Монако.
  • Из-за штрафа Перес опустился с десятого на 15-е место, а «Кадиллак» лишился своего первого очка в истории «Формулы-1».
  • Нарушения со стороны Хаджара и его команды не были выявлены, и он сохранил позицию на подиуме.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мексиканский пилот Серхио Перес получил десятисекундный штраф по итогам гонки Гран-при Монако, из-за чего команда "Кадиллак" лишилась своего первого очка в истории "Формулы-1", сообщается на сайте гоночной серии.
После финиша стюарды установили, что Перес занял неверную позицию на решетке при рестарте после красных флагов, вызванных аварией монегаска Шарля Леклера ("Феррари"). В результате мексиканец получил штраф в 10 секунд и опустился с десятого на 15-е место. На десятое место в итоговом протоколе поднялся испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
"Кадиллак", дебютирующий в "Формуле-1" в текущем сезоне, лишился своего первого очка в гоночной серии.
После гонки также рассматривались эпизоды с участием Хаджара, связанные с возможным игнорированием красных флагов и внесением запрещенных изменений в болид в режиме красных флагов, однако по итогам проверки нарушений со стороны пилота и команды выявлено не было, и он сохранил позицию на подиуме.
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