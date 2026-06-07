"Кадиллак" лишили первого очка в "Формуле-1" из-за ошибки Переса

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мексиканский пилот Серхио Перес получил десятисекундный штраф по итогам гонки Гран-при Монако, из-за чего команда "Кадиллак" лишилась своего первого очка в истории "Формулы-1", сообщается на сайте гоночной серии.

После гонки также рассматривались эпизоды с участием Хаджара, связанные с возможным игнорированием красных флагов и внесением запрещенных изменений в болид в режиме красных флагов, однако по итогам проверки нарушений со стороны пилота и команды выявлено не было, и он сохранил позицию на подиуме.