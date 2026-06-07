"Кадиллак" лишили первого очка в "Формуле-1" из-за ошибки Переса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот Серхио Перес получил десятисекундный штраф по итогам гонки Гран-при Монако.
- Из-за штрафа Перес опустился с десятого на 15-е место, а «Кадиллак» лишился своего первого очка в истории «Формулы-1».
- Нарушения со стороны Хаджара и его команды не были выявлены, и он сохранил позицию на подиуме.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мексиканский пилот Серхио Перес получил десятисекундный штраф по итогам гонки Гран-при Монако, из-за чего команда "Кадиллак" лишилась своего первого очка в истории "Формулы-1", сообщается на сайте гоночной серии.
После финиша стюарды установили, что Перес занял неверную позицию на решетке при рестарте после красных флагов, вызванных аварией монегаска Шарля Леклера ("Феррари"). В результате мексиканец получил штраф в 10 секунд и опустился с десятого на 15-е место. На десятое место в итоговом протоколе поднялся испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
"Кадиллак", дебютирующий в "Формуле-1" в текущем сезоне, лишился своего первого очка в гоночной серии.
После гонки также рассматривались эпизоды с участием Хаджара, связанные с возможным игнорированием красных флагов и внесением запрещенных изменений в болид в режиме красных флагов, однако по итогам проверки нарушений со стороны пилота и команды выявлено не было, и он сохранил позицию на подиуме.