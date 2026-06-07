Тренер "Партизана" Благоевич может возглавить "Акрон"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Срджан Благоевич может возглавить тольяттинский «Акрон».
- В случае назначения сербского специалиста «Партизан» получит компенсацию в размере 150 тысяч евро и может получить до 300 тысяч евро в виде бонусов при выполнении определенных условий.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный тренер белградского футбольного клуба "Партизан" Срджан Благоевич может возглавить тольяттинский "Акрон", сообщает Mozzart Sport.
По информации источника, в случае назначения сербского специалиста в российский клуб "Партизан" получит компенсацию в размере 150 тысяч евро, а также может получить до 300 тысяч евро в виде бонусов при выполнении определенных условий. Отмечается, что на данный момент клуб ожидает официальное предложение со стороны "Акрона".
Благоевичу 53 года. Он возглавил "Партизан" во второй раз в марте 2026 года, а до этого руководил командой с января по ноябрь 2025 года. До этого он работал в ряде клубов, включая "Астану", с которым стал чемпионом Казахстана в сезоне-2021/22.
По итогам сезона "Партизан" набрал 73 очка и занял третье место в таблице чемпионата Сербии, квалифицировавшись в Лигу конференций. "Акрон" с 27 баллами стал 13-м в Российской премьер-лиге (РПЛ), но сохранил место в чемпионате, победив волгоградский "Ротор" по сумме стыковых матчей.