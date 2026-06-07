"Галатасарай" начал переговоры со "Спартаком" о переходе Жедсона

"Спартак" объявил о переходе Жедсона Фернандеша в июле 2025 года. За португальца "красно-белые" заплатили 20,8 миллиона евро, при выполнении определенных условий предусмотрены бонусы, сумма которых не превышает 7,2 миллиона евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории московского клуба. Его контракт рассчитан до 2029 года.