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"Галатасарай" начал переговоры со "Спартаком" о переходе Жедсона - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
15:22 07.06.2026 (обновлено: 15:42 07.06.2026)
"Галатасарай" начал переговоры со "Спартаком" о переходе Жедсона

Sozcu: "Галатасарай" начал переговоры со "Спартаком" о переходе Жедсона

© Фото : соцсети ФК "Спартак"Жедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : соцсети ФК "Спартак"
Жедсон Фернандеш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство турецкого футбольного клуба "Галатасарай" начало переговоры с московским "Спартаком" о трансфере полузащитника Жедсона Фернандеша.
  • Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек заинтересован в переходе 27-летнего португальца и готов приложить усилия для осуществления трансфера, при этом Жедсон Фернандеш дал согласие на возвращение в турецкую команду.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Руководство турецкого футбольного клуба "Галатасарай" начало переговоры с московским "Спартаком" о трансфере полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает Sozcu.
По данным источника, в переходе 27-летнего португальца заинтересован президент "Галатасарая" Дурсун Озбек, готовый приложить все возможные усилия для осуществления трансфера. Отмечается, что сам Жедсон Фернандеш дал свое согласие на возвращение в турецкую команду.
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В нынешнем сезоне португальский полузащитник провел за "Спартак" 37 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.
"Спартак" объявил о переходе Жедсона Фернандеша в июле 2025 года. За португальца "красно-белые" заплатили 20,8 миллиона евро, при выполнении определенных условий предусмотрены бонусы, сумма которых не превышает 7,2 миллиона евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории московского клуба. Его контракт рассчитан до 2029 года.
Жедсон Фернандеш - воспитанник португальской "Бенфики", также он выступал за английский "Тоттенхэм", турецкие "Галатасарай", "Ризеспор" и "Бешикташ".
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