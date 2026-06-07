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Сборные Швейцарии и Австралии сыграли вничью перед ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол
 
01:37 07.06.2026
Сборные Швейцарии и Австралии сыграли вничью перед ЧМ-2026

Сборные Швейцарии и Австралии сыграли вничью перед чемпионатом мира по футболу

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Мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборные Швейцарии и Австралии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче в Сан-Диего со счетом 1:1.
  • Сборная Швейцарии и сборная Австралии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборные Швейцарии и Австралии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча в Сан-Диего завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Швейцарии гол забил Дан Ндойе (14-я минута). У австралийцев отличился Тете Йенги (56).
Сборные Швейцарии и Австралии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе B швейцарцы встретятся с командами Боснии и Герцеговины, Канады и Катара, австралийцы в квартете D сыграют против американцев, парагвайцев и турков.
В другом товарищеском матче сборная Боснии и Герцеговины в Сент-Луисе сыграла вничью с командой Панамы (1:1). Оба коллектива также примут участие в чемпионате мира.
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Сборная Англии по футболу обыграла новозеландцев в товарищеском матче
01:12
 
ФутболСпортШвейцарияАвстралияДан НдойеЧМ по футболу 2026
 
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