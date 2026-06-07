Сборные Швейцарии и Австралии сыграли вничью перед ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборные Швейцарии и Австралии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче в Сан-Диего со счетом 1:1.
- Сборная Швейцарии и сборная Австралии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборные Швейцарии и Австралии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче.
В другом товарищеском матче сборная Боснии и Герцеговины в Сент-Луисе сыграла вничью с командой Панамы (1:1). Оба коллектива также примут участие в чемпионате мира.