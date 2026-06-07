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Норрис сошел с гонки "Ф-1" в Монако в тысячном Гран-при "Макларена" - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:22 07.06.2026 (обновлено: 17:46 07.06.2026)
Норрис сошел с гонки "Ф-1" в Монако в тысячном Гран-при "Макларена"

Чемпион "Ф-1" Норрис сошел с гонки в Монако в тысячном Гран-при "Макларена"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПилот "Макларена" Ландо Норрис
Пилот Макларена Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пилот "Макларена" Ландо Норрис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилот «Макларена» Ландо Норрис сошел с дистанции Гран-при Монако из-за проблем с силовой установкой.
  • Это первый случай в карьере Норриса, когда он досрочно завершил две гонки подряд.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пилот "Макларена" Ландо Норрис, являющийся действующим чемпионом "Формулы-1", сошел с дистанции Гран-при Монако, ставшего тысячным в истории команды.
На 45-м круге Норрис потерял скорость из-за проблем с силовой установкой, пропустил группу пилотов, после чего заехал в боксы и завершил участие в заезде. На предыдущем этапе в Канаде британец также сошел из-за технических проблем. Он впервые в карьере досрочно завершил две гонки подряд.
Ранее из-за проблем с двигателем после старта гонки сошел с дистанции четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а на 20-м круге его напарник француз Исак Хаджар сообщил о проблемах с силовой установкой, а позднее заявил, что двигатель находится в нестабильном состоянии и может в скором времени взорваться.
Для "Макларена" Гран-при стал тысячным в "Формуле-1". Команда дебютировала на трассе в Монако в 1966 году.
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Ферстаппен сошел с Гран-при Монако "Формулы-1" сразу после старта
Вчера, 16:28
 
Формула-1АвтоМонакоКанадаЛандо НоррисМакс ФерстаппенМакларен
 
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