Норрис сошел с гонки "Ф-1" в Монако в тысячном Гран-при "Макларена"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот «Макларена» Ландо Норрис сошел с дистанции Гран-при Монако из-за проблем с силовой установкой.
- Это первый случай в карьере Норриса, когда он досрочно завершил две гонки подряд.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пилот "Макларена" Ландо Норрис, являющийся действующим чемпионом "Формулы-1", сошел с дистанции Гран-при Монако, ставшего тысячным в истории команды.
Ранее из-за проблем с двигателем после старта гонки сошел с дистанции четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а на 20-м круге его напарник француз Исак Хаджар сообщил о проблемах с силовой установкой, а позднее заявил, что двигатель находится в нестабильном состоянии и может в скором времени взорваться.