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Шнайдер назвала своего любимого гонщика "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Теннис
 
14:22 07.06.2026 (обновлено: 15:45 07.06.2026)
Шнайдер назвала своего любимого гонщика "Формулы-1"

Теннисистка Шнайдер рассказала, что Ферстаппен ее любимый пилот "Формулы-1"

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Диана Шнайдер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Диана Шнайдер назвала нидерландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл" своим любимым пилотом "Формулы-1".
  • Диана Шнайдер обратилась к Максу Ферстаппену с пожеланиями удачи и напела фанатскую песню, посвященную гонщику.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что ее любимым пилотом "Формулы-1" является нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".
В четверг Шнайдер, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 25-м номером, уступила в полуфинале 114-й ракетке мира польке Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Накануне россиянка в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
"Привет, Макс! Меня зовут Диана Шнайдер, и я твоя большая фанатка с прошлого сезона. Я просто хочу пожелать тебе удачи, наблюдать за тобой - это крайне захватывающе. Оставайся здоровым, и никаких происшествий, пожалуйста", - сказала Шнайдер в видео, опубликованном в аккаунте Женской теннисной ассоциации (WTA) в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), после чего напела фанатскую песню, посвященную гонщику.
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом "Формулы-1". В воскресенье пройдет гонка Гран-при Монако, начало которой запланировано на 16:00 мск.
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