Team Yandex выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская команда Team Yandex стала победителем турнира Blast Slam VII по Dota 2.

В гранд-финале Team Yandex обыграла команду LGD Gaming со счетом 3-1 по картам.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская команда Team Yandex стала победителем турнира Blast Slam VII по Dota 2, который прошел в Копенгагене.

В гранд-финале команда обыграла LGD Gaming, выступающий в южноамериканском регионе, со счетом 3-1 по картам.

Team Yandex представляют Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба - Россия ), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан ) и Мартин Saksa Саздов ( Северная Македония ).

Team Yandex впервые выиграли турнир серии Blast, на Blast Slam V команда стала второй, уступив европейской Tundra Esports. Последний раз до этого российская команда выигрывала турнир серии в декабре 2024 года. Тогда победителем первого Blast Slam, который также прошел в Копенгагене , стала BB Team.