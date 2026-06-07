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Team Yandex выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Киберспорт
 
22:42 07.06.2026 (обновлено: 00:10 08.06.2026)
Team Yandex выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов

Российская Team Yandex выиграла турнир серии Blast по Dota 2

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкDota 2
Dota 2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда Team Yandex стала победителем турнира Blast Slam VII по Dota 2.
  • В гранд-финале Team Yandex обыграла команду LGD Gaming со счетом 3-1 по картам.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская команда Team Yandex стала победителем турнира Blast Slam VII по Dota 2, который прошел в Копенгагене.
В гранд-финале команда обыграла LGD Gaming, выступающий в южноамериканском регионе, со счетом 3-1 по картам.
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Team Yandex представляют Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Дмитрий DM Дорохин (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).
Team Yandex впервые выиграли турнир серии Blast, на Blast Slam V команда стала второй, уступив европейской Tundra Esports. Последний раз до этого российская команда выигрывала турнир серии в декабре 2024 года. Тогда победителем первого Blast Slam, который также прошел в Копенгагене, стала BB Team.
За победу Team Yandex получит 300 тысяч долларов, LGD Gaming заработала 150 тысяч. Третье и четвертое места заняли российские команды BB Team (70 тыс) и Aurora Gaming (50 тыс).
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