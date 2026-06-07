В Дагестане начали строить дома для пострадавших от прорыва плотины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане на участке в десять гектаров начали работы по возведению жилых домов для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала.
- Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, получат компенсационные выплаты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Строительные работы начаты в Дагестане на участке в десять гектаров, на котором будут возведены жилые дома для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
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"Основной ущерб там, где утрачено большинство поврежденных домов, - это Дербентский район, Мамедкала. Там на сегодняшний день уже подготовлен под застройку, расчищен участок в десять гектаров, на котором пострадавшие семьи получат по наделу земли - десять соток - и новые дома по 100 квадратных метров. На данный момент начаты строительные работы", - сказал Щукин.
При этом семьи, которые не захотят оставаться в поселке, по словам врио главы республики, получат компенсационные выплаты за поврежденный дом – из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр.
Пятого апреля в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где оказались подтоплены десятки жилых домов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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