В Дагестане начали строить дома для пострадавших от прорыва плотины

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"Основной ущерб там, где утрачено большинство поврежденных домов, - это Дербентский район, Мамедкала. Там на сегодняшний день уже подготовлен под застройку, расчищен участок в десять гектаров, на котором пострадавшие семьи получат по наделу земли - десять соток - и новые дома по 100 квадратных метров. На данный момент начаты строительные работы", - сказал Щукин.