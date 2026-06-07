Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане восстановили более 20 школ и детсадов, поврежденных паводками - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:26 07.06.2026
В Дагестане восстановили более 20 школ и детсадов, поврежденных паводками

Щукин: в Дагестане восстановили 24 поврежденных паводками школ и детсадов

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПодтопленная паводком улица в Дербенте
Подтопленная паводком улица в Дербенте - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Подтопленная паводком улица в Дербенте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане повреждено 130 объектов образования, еще семь разрушены в результате паводков в марте — апреле.
  • Уже восстановлено 24 объекта, на месте непригодных планируется построить быстровозводимые здания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Более 20 школ и детских садов, поврежденных в Дагестане в результате паводков в марте-апреле, уже восстановлены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
"Особое внимание руководство республики уделяет детям. Именно поэтому одна из наших приоритетных задач – сделать все возможное, чтобы восстановить и построить объекты образования, разрушенные стихийным бедствием. В Дагестане повреждено 130 объектов образования – это школы и детские сады, еще семь разрушены. Но уже на сегодняшний день восстановлено 24 объекта", - рассказал врио главы региона.
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Четыре школы в Дагестане не подлежат восстановлению после паводков
24 апреля, 16:01
Среди признанных непригодными один детсад и шесть школ, на их месте планируется построить быстровозводимые здания. Щукин подчеркнул, что к 1 сентября необходимо возвести новые здания, чтобы не срывать учебный процесс.
"Для республики это, конечно, беспрецедентно, потому что не возводились объекты в столь сжатые сроки. Это определенная проверка и для новой управленческой команды… Все находится под личным контролем президента РФ Владимира Владимировича Путина, он оказывает постоянное внимание тем темпам, которыми проводится восстановление объектов", - сказал Щукин.
Он добавил, что денежные средства, направленные кабмином РФ, поступят уже на предстоящей неделе.
Врио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Врио главы Дагестана рассказал о масштабной помощи волонтеров при паводках
6 июня, 12:08
"И наша задача не просто произвести закупку, но, самое главное, проконтролировать и обеспечить возведение и оснащение всем необходимым объектов образования", - добавил Щукин.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ направит почти 3 миллиарда рублей на строительство и капремонт детских садов, школ и колледжей в Дагестане и Чечне после паводков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Правительство рассмотрит вопрос о помощи Дагестану в восстановлении школ
2 июня, 16:40
 
ПМЭФ-2026РоссияРеспублика ДагестанФедор ЩукинМихаил МишустинНаводнение в ДагестанеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала