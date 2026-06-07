В Дагестане восстановили более 20 школ и детсадов, поврежденных паводками

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане повреждено 130 объектов образования, еще семь разрушены в результате паводков в марте — апреле.

Уже восстановлено 24 объекта, на месте непригодных планируется построить быстровозводимые здания.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Более 20 школ и детских садов, поврежденных в Дагестане в результате паводков в марте-апреле, уже восстановлены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.

"Особое внимание руководство республики уделяет детям. Именно поэтому одна из наших приоритетных задач – сделать все возможное, чтобы восстановить и построить объекты образования, разрушенные стихийным бедствием. В Дагестане повреждено 130 объектов образования – это школы и детские сады, еще семь разрушены. Но уже на сегодняшний день восстановлено 24 объекта", - рассказал врио главы региона.

Среди признанных непригодными один детсад и шесть школ, на их месте планируется построить быстровозводимые здания. Щукин подчеркнул, что к 1 сентября необходимо возвести новые здания, чтобы не срывать учебный процесс.

"Для республики это, конечно, беспрецедентно, потому что не возводились объекты в столь сжатые сроки. Это определенная проверка и для новой управленческой команды… Все находится под личным контролем президента РФ Владимира Владимировича Путина, он оказывает постоянное внимание тем темпам, которыми проводится восстановление объектов", - сказал Щукин.

Он добавил, что денежные средства, направленные кабмином РФ, поступят уже на предстоящей неделе.

"И наша задача не просто произвести закупку, но, самое главное, проконтролировать и обеспечить возведение и оснащение всем необходимым объектов образования", - добавил Щукин.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ направит почти 3 миллиарда рублей на строительство и капремонт детских садов, школ и колледжей в Дагестане и Чечне после паводков.