В Европарламенте созрел заговор против Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Инициативная группа из нескольких десятков членов Европарламента предложила лишить Зеленского ордена "За заслуги".

Это связано с его недавними решениями публично чествовать нацистов.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Инициативная группа из десятков членов ЕП предложила лишить Владимира Зеленского ордена "За заслуги", сообщила евродепутат от Польши Анна Брылка.

УПА *", — написала она в соцсети "От имени группы из нескольких десятков членов парламента я сегодня обратилась к Роберте Метсоле, председателю Европейского парламента, с просьбой отозвать Европейский орден "За заслуги", врученный 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому , в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную*", — написала она в соцсети X

Политик отметила, что глава киевского режима получил награду за вклад в европейские ценности, которые несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток.

« "Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия "Герои УПА*", не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее. Жду реакции председателя Метсолы", — добавила Брылка.

Она прикрепила к посту листы с подписями, на которых видно минимум 34 фамилии евродепутатов.

ОУН * Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение главы киевского режима самой высокой награды страны — ордена Белого Орла.

В годы Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.