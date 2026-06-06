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В Европарламенте созрел заговор против Зеленского - РИА Новости, 06.06.2026
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04:44 06.06.2026 (обновлено: 10:01 06.06.2026)
В Европарламенте созрел заговор против Зеленского

Депутат Брылка: десятки европарламентариев хотят забрать у Зеленского орден

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инициативная группа из нескольких десятков членов Европарламента предложила лишить Зеленского ордена "За заслуги".
  • Это связано с его недавними решениями публично чествовать нацистов.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Инициативная группа из десятков членов ЕП предложила лишить Владимира Зеленского ордена "За заслуги", сообщила евродепутат от Польши Анна Брылка.
"От имени группы из нескольких десятков членов парламента я сегодня обратилась к Роберте Метсоле, председателю Европейского парламента, с просьбой отозвать Европейский орден "За заслуги", врученный 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому, в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную УПА*", — написала она в соцсети X.
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Политик отметила, что глава киевского режима получил награду за вклад в европейские ценности, которые несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток.
«

"Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия "Герои УПА*", не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее. Жду реакции председателя Метсолы", — добавила Брылка.

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Она прикрепила к посту листы с подписями, на которых видно минимум 34 фамилии евродепутатов.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение главы киевского режима самой высокой награды страны — ордена Белого Орла.
В годы Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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