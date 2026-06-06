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Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27 - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
23:32 06.06.2026
Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27

УЕФА: российские футбольные клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27

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Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские футбольные клубы не примут участия в еврокубковых турнирах сезона-2026/27.
  • Исполком УЕФА 20 мая скорректировал схему допуска команд к Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций на сезон-2026/27 с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские футбольные клубы не примут участия в еврокубковых турнирах сезона-2026/27, следует из документа, опубликованного на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что исполком УЕФА 20 мая скорректировал схему допуска команд к Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций на сезон-2026/27 с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований под эгидой организации.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
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