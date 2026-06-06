Учебный год в России прошел в штатном режиме, заявил Чернышенко

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"Учебный год прошел в штатном режиме. В этот раз впервые по поручению главы государства основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года, это удобно для учителей и ребят", - сказал Чернышенко.