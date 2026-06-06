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Учебный год в России прошел в штатном режиме, заявил Чернышенко - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:24 06.06.2026
Учебный год в России прошел в штатном режиме, заявил Чернышенко

Чернышенко: учебный год в российских школах прошел в штатном режиме

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учебный год в российских школах прошел в штатном режиме.
  • Основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня, на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, на ОГЭ — более 1,6 миллиона человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Учебный год в российских школах прошел в штатном режиме, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Учебный год прошел в штатном режиме. В этот раз впервые по поручению главы государства основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года, это удобно для учителей и ребят", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что на ЕГЭ в этом году зарегистрировались более 700 тысяч человек, на ОГЭ - более 1,6 миллиона человек.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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