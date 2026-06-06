"Сбер": молодые предприниматели чаще выбирают торговлю

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Самая популярная отрасль среди индивидуальных предпринимателей от 18 до 35 лет — торговля (40,5%), сообщил зампред правления "Сбера" Анатолий Попов на молодежном дне XXIX Петербургского международного экономического форума.

Другими востребованными направлениями являются транспортировка и хранение (10,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (8,2%), строительство (7,3%), гостиничный бизнес и общепит (5,5%)

Бизнесмены до 35 лет занимают значительную долю в структуре российских ИП. Больше всего их в сфере информационных технологий (26,2%) немного отстают культура и спорт, организация досуга и развлечений (26%). Следом идут образование (25,2%), гостиничный бизнес и общепит (20,1%).

Самый заметный рост числа молодых предпринимателей произошел в сферах профессиональной, научной и технической деятельности (+30,4%), информации и связи (+29,7%), культуры, спорта и досуга (+15,2%), здравоохранения (+14,9%), гостиничного бизнеса и общепита (+13,8%).

Попов отметил, что в банке видят, как меняется портрет предпринимателя. Молодые ребята активнее идут в технологичные сферы, но при этом не забывают про классическую торговлю и сферу услуг.

"Что касается географии, то самую высокую долю молодых ИП эксперты зафиксировали на Северном Кавказе: в Чечне этот показатель достигает 31,2%, в Ингушетии — 25,4%, в Дагестане — 24,5%. Следом идут Тыва (21,2%), Москва (20,4%), Карачаево-Черкесия (19,7%), Северная Осетия — Алания (19,6%), Санкт-Петербург (18,3%) и Татарстан (18%). Среди молодых владельцев предприятий преобладают мужчины — 57,6%. Особенно радует динамика в науке и IT — это прямой вклад в будущее экономики страны. Высокая доля молодежи показывает, что дух предпринимательства жив по всей России", – приводит пресс-служба слова Попова.

Исследование "Сбер2В Аналитики" подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за апрель 2026 года в сравнении к аналогичному периоду 2025 года.