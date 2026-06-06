Рейтинг@Mail.ru
"Сбер": молодые предприниматели чаще выбирают торговлю - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:45 06.06.2026 (обновлено: 13:24 06.06.2026)
"Сбер": молодые предприниматели чаще выбирают торговлю

"Сбер": 40% молодых предпринимателей выбрали торговлю

© Фото : пресс-служба "Сбера" "Сбер": молодые предприниматели чаще выбирают торговлю
Сбер: молодые предприниматели чаще выбирают торговлю - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : пресс-служба "Сбера"
"Сбер": молодые предприниматели чаще выбирают торговлю
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Самая популярная отрасль среди индивидуальных предпринимателей от 18 до 35 лет — торговля (40,5%), сообщил зампред правления "Сбера" Анатолий Попов на молодежном дне XXIX Петербургского международного экономического форума.
Другими востребованными направлениями являются транспортировка и хранение (10,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (8,2%), строительство (7,3%), гостиничный бизнес и общепит (5,5%)
Бизнесмены до 35 лет занимают значительную долю в структуре российских ИП. Больше всего их в сфере информационных технологий (26,2%) немного отстают культура и спорт, организация досуга и развлечений (26%). Следом идут образование (25,2%), гостиничный бизнес и общепит (20,1%).
Самый заметный рост числа молодых предпринимателей произошел в сферах профессиональной, научной и технической деятельности (+30,4%), информации и связи (+29,7%), культуры, спорта и досуга (+15,2%), здравоохранения (+14,9%), гостиничного бизнеса и общепита (+13,8%).
Попов отметил, что в банке видят, как меняется портрет предпринимателя. Молодые ребята активнее идут в технологичные сферы, но при этом не забывают про классическую торговлю и сферу услуг.
"Что касается географии, то самую высокую долю молодых ИП эксперты зафиксировали на Северном Кавказе: в Чечне этот показатель достигает 31,2%, в Ингушетии — 25,4%, в Дагестане — 24,5%. Следом идут Тыва (21,2%), Москва (20,4%), Карачаево-Черкесия (19,7%), Северная Осетия — Алания (19,6%), Санкт-Петербург (18,3%) и Татарстан (18%). Среди молодых владельцев предприятий преобладают мужчины — 57,6%. Особенно радует динамика в науке и IT — это прямой вклад в будущее экономики страны. Высокая доля молодежи показывает, что дух предпринимательства жив по всей России", – приводит пресс-служба слова Попова.
Исследование "Сбер2В Аналитики" подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за апрель 2026 года в сравнении к аналогичному периоду 2025 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026Северный КавказРеспублика ИнгушетияРеспублика ДагестанСберТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала