В РФС ждут аншлаг на матче сборной России в Калининграде

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг, заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин.

Сборная России впервые с 2019 года сыграет в Калининграде. Ранее на этой арене сборная России сыграла вничью со шведами (0:0) и обыграла казахстанцев (1:0).