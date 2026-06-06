В РФС ждут аншлаг на матче сборной России в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня.
- Встреча состоится на арене, которая вмещает 35 000 зрителей и принимала матчи чемпионата мира — 2018.
- Российский футбольный союз рассчитывает на аншлаг: на данный момент реализовано около 25 тысяч билетов из 32 тысяч.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг, заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин.
Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Встреча состоится на вмещающей 35 000 зрителей арене, принимавшей четыре матча чемпионата мира - 2018.
"Калининград - город футбольный, там даже глава региона (губернатор Алексей Беспрозванных - прим. ред.) несколько раз обращался к болельщикам. Он сам планирует выйти на поле в матче с амбассадорами. Утром в день матча будет такая активность на стадионе академии "Балтики", - сказал Терешин.
"Мы рассчитываем на аншлаг", - отметил собеседник агентства.
Как пояснили в пресс-службе РФС, коммерческая вместимость стадиона составит 32 тысячи мест. На данный момент реализовано около 25 тысяч билетов.
Сборная России впервые с 2019 года сыграет в Калининграде. Ранее на этой арене сборная России сыграла вничью со шведами (0:0) и обыграла казахстанцев (1:0).