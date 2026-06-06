Рейтинг@Mail.ru
Фетисов предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
04:15 06.06.2026
Фетисов предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы

Фетисов: в школы нужно вернуть предмет, посвященный охране природы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы.
  • Фетисов отметил, что в прошлом в России уже существовала практика воспитания бережного отношения к природе, включая соответствующие дисциплины в школах.
  • Депутат подчеркнул важность экологического просвещения и отметил успешность экологического диктанта в вовлечении молодежи.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы.
Как рассказал парламентарий, ему недавно попался школьный аттестат времен царской России, в котором знание глобальной природы, включая гигиену, было оценочной дисциплиной, то есть "детей приучали с детства к бережным отношениям". Он также напомнил, что в советские времена существовали и школьные лесничества, и походы на природу.
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Госдуме предложили решение проблемы горячего питания в школах
5 мая, 04:12
"Я считаю, что нам уже вчера нужно было вводить все эти предметы в детский садик и особенно в школьную программу. Это то, о чем люди будут беспокоиться в ближайшие сто лет, потому что ресурс истощается. И понятно, что дети должны знать, что на самом деле главное сегодня в мире, и бережно к этому относиться", - сказал Фетисов.
Он отметил, что сто лет назад не существовало таких экологических проблем, как сейчас, однако страна уже задумывалась о том, как воспитывать в людях заботу о воде, лесе и почве, "о том, что является смыслом существования живого на планете Земля".
Депутат также напомнил, что несколько лет назад удалось отстоять право оставить в повестке экологический диктант, который, по его словам, с каждым годом вовлекает все больше молодежи. Фетисов добавил, что ВООП проводит большую работу по экологическому просвещению и привлечению детей к участию в данном процессе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Госдуме предложили ввести в школах занятия по медицине
14 марта, 02:12
 
ПМЭФ-2026РоссияОбществоВячеслав ФетисовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала