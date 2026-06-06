Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Фетисов предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы.

Фетисов отметил, что в прошлом в России уже существовала практика воспитания бережного отношения к природе, включая соответствующие дисциплины в школах.

Депутат подчеркнул важность экологического просвещения и отметил успешность экологического диктанта в вовлечении молодежи.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы.

Как рассказал парламентарий, ему недавно попался школьный аттестат времен царской России , в котором знание глобальной природы, включая гигиену, было оценочной дисциплиной, то есть "детей приучали с детства к бережным отношениям". Он также напомнил, что в советские времена существовали и школьные лесничества, и походы на природу.

"Я считаю, что нам уже вчера нужно было вводить все эти предметы в детский садик и особенно в школьную программу. Это то, о чем люди будут беспокоиться в ближайшие сто лет, потому что ресурс истощается. И понятно, что дети должны знать, что на самом деле главное сегодня в мире, и бережно к этому относиться", - сказал Фетисов

Он отметил, что сто лет назад не существовало таких экологических проблем, как сейчас, однако страна уже задумывалась о том, как воспитывать в людях заботу о воде, лесе и почве, "о том, что является смыслом существования живого на планете Земля".

Депутат также напомнил, что несколько лет назад удалось отстоять право оставить в повестке экологический диктант, который, по его словам, с каждым годом вовлекает все больше молодежи. Фетисов добавил, что ВООП проводит большую работу по экологическому просвещению и привлечению детей к участию в данном процессе.