Кобяков прокомментировал участие стран Латинской Америки в ПМЭФ

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"Они же суверенные страны... На моей памяти сессия "Россия - Латинская Америка" проводится уже более 20 лет. По-моему, латиноамериканцы не особо внимательно относятся к одобрениям или неодобрениям Соединенных Штатов", - сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ, отвечая на вопрос журналиста об участии стран Латинской Америки в форуме.