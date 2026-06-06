Плющенко рассказал о взаимоотношениях с Ягудиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Плющенко заявил, что он не находится в состоянии войны с Алексеем Ягудиным и подчеркнул, что они сотрудничают друг с другом.
- Плющенко и Ягудин с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге, посвященном 85-летию тренера Алексея Мишина.
- Евгений Плющенко принял участие в шоу-забеге на Никольской улице в Москве, где занял второе место.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он не находится в состоянии войны с Алексеем Ягудиным, и подчеркнул, что они сотрудничают друг с другом.
Спортсмены соревновались на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Ягудин стал победителем, а Плющенко занял второе место. Между фигуристами на протяжении многих лет были непростые отношения, но 12 марта они с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге, посвященном 85-летию знаменитого тренера Алексея Мишина. 27 марта экс-спортсмены выступили на шоу Татьяны Навки, которое было посвящено зимней Олимпиаде 2006 года.
"Нет никакой войны, есть сотрудничество. Мир - это всегда хорошо. Я никогда ни с кем не ссорился", - сказал Плющенко журналистам.
В субботу на Никольской улице в Москве состоялся шоу-забег на 60 метров с участием Плющенко, многократного призера чемпионатов Европы Ивана Букина и серебряного призера Игр-2002 в танцах на льду продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Победу одержал Букин, вторым стал Плющенко, третьим - Авербух.
"Иван молодец, наш топовый спортсмен, многократный чемпион России, я отстал немного", - добавил он после забега.