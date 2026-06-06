Плющенко рассказал о взаимоотношениях с Ягудиным

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он не находится в состоянии войны с Алексеем Ягудиным, и подчеркнул, что они сотрудничают друг с другом.

"Нет никакой войны, есть сотрудничество. Мир - это всегда хорошо. Я никогда ни с кем не ссорился", - сказал Плющенко журналистам.