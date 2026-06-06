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"Билайн" и X5 объединят усилия для борьбы с кибермошенничеством в ритейле - РИА Новости, 06.06.2026
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16:06 06.06.2026
"Билайн" и X5 объединят усилия для борьбы с кибермошенничеством в ритейле

"Билайн" и X5 заключили соглашение о стратегическом партнерстве

© iStock.com / gorodenkoffСпециалисты по ИТ работают в серверном центре
Специалисты по ИТ работают в серверном центре - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Специалисты по ИТ работают в серверном центре
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Билайн" и X5 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба оператора.
Документ подписали президент "Билайна" Александр Панков и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.
Ключевым направлением партнерства станет совместное противодействие кибермошенничеству в онлайн- и офлайн-ритейле. Стороны намерены использовать собственные технологические ресурсы и экспертизу для защиты клиентов и повышения безопасности цифровых сервисов.
Соглашение носит рамочный характер и определяет принципы долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия. В частности, компании договорились о взаимном обмене экспертизой, проведении консультаций, формировании дорожных карт по внедрению передовых решений в сфере информационных технологий, а также о совместном участии в профильных мероприятиях, посвященных автоматизации и цифровизации.
"Сотрудничество с X5 открывает новые возможности для создания безопасной цифровой среды для миллионов пользователей. Объединяя нашу телеком-экспертизу и глубокое знание розничного рынка со стороны партнера, мы сможем предложить эффективные барьеры на пути злоумышленников, действующих как в цифровом пространстве, так и в физической рознице", – отметил Панков, его слова приводит пресс-служба оператора.
По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти X5, cегодня программы лояльности выступают одним из ключевых инструментов конкурентной борьбы в ритейле и повышения качества клиентского опыта.
"В цифровую эпоху информационная безопасность становится основой доверия со стороны клиентов, при этом именно она чаще оказывается в фокусе внимания мошенников. Сочетая технологические решения с отраслевой экспертизой, мы поднимаем уровень защиты клиентских данных на новый уровень", – подчеркнул Огарков.
 
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