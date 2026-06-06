"Билайн" и X5 объединят усилия для борьбы с кибермошенничеством в ритейле

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Билайн" и X5 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба оператора.

Документ подписали президент "Билайна" Александр Панков и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.

Ключевым направлением партнерства станет совместное противодействие кибермошенничеству в онлайн- и офлайн-ритейле. Стороны намерены использовать собственные технологические ресурсы и экспертизу для защиты клиентов и повышения безопасности цифровых сервисов.

Соглашение носит рамочный характер и определяет принципы долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия. В частности, компании договорились о взаимном обмене экспертизой, проведении консультаций, формировании дорожных карт по внедрению передовых решений в сфере информационных технологий, а также о совместном участии в профильных мероприятиях, посвященных автоматизации и цифровизации.

"Сотрудничество с X5 открывает новые возможности для создания безопасной цифровой среды для миллионов пользователей. Объединяя нашу телеком-экспертизу и глубокое знание розничного рынка со стороны партнера, мы сможем предложить эффективные барьеры на пути злоумышленников, действующих как в цифровом пространстве, так и в физической рознице", – отметил Панков, его слова приводит пресс-служба оператора.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти X5, cегодня программы лояльности выступают одним из ключевых инструментов конкурентной борьбы в ритейле и повышения качества клиентского опыта.