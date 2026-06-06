Минтранс намерен сделать триколор для судов одним из самых конкурентных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс готовит документы, которые сделают флаг России для грузовых судов одним из самых конкурентных в мире.
- Владимир Путин призвал правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага и войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
- Россия по дедвейту сейчас занимает 19-е место в мире, имея примерно 1% от общемирового показателя, и за последние годы увеличила этот показатель почти в два раза.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минтранс готовит документы, которые позволят сделать флаг РФ для судов с российскими грузами одним из самых конкурентных в мире, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. По его словам, РФ будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
"Минтранс готовит пакет документов, по поручению президента мы это делаем, которые позволят сделать российский флаг одним из самых конкурентных в мире. Это будет касаться тех компаний, которые перевозят российские грузы", - сказал Никитин в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, Россия по дедвейту сейчас занимает 19-е место в мире.
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"Это по примерно 1% от общемирового. Мы выросли за последние годы в 2 раза практически. То есть этот процесс уже идет. То, что сказал президент, позволит нам делать это быстрее и увязать нашу работу по снятию административных барьеров с работой по, скажем так, с другими ведомствам с точки зрения платежей и так далее", - сказал Никитин.
Сейчас под флагом РФ могут ходить суда, которые зарегистрированы в Российском международном реестре судов. К ним относятся суда компаний из России или которые взяты ими в аренду без экипажа и снаряжения (бербоут-чартер).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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