Минтранс намерен сделать триколор для судов одним из самых конкурентных

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"Это по примерно 1% от общемирового. Мы выросли за последние годы в 2 раза практически. То есть этот процесс уже идет. То, что сказал президент, позволит нам делать это быстрее и увязать нашу работу по снятию административных барьеров с работой по, скажем так, с другими ведомствам с точки зрения платежей и так далее", - сказал Никитин.