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Крылов выиграл забег на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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21:11 06.06.2026
Крылов выиграл забег на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Легкоатлет Крылов выиграл забег на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкКонстантин Крылов
Константин Крылов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Константин Крылов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкоатлет Константин Крылов стал победителем забега на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве с результатом 6,62 секунды.
  • Вторым стал представитель ЮАР Чесвилл Джонсон, третьим - россиянин Андрей Лукин.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Легкоатлет Константин Крылов стал победителем забега на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
Состязания прошли на Никольской улице в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами. Рекордсмен России на 100-метровке преодолел дистанцию за 6,62 секунды. Вторым стал представитель ЮАР Чесвилл Джонсон (6,67), третьим - россиянин Андрей Лукин (6,79).
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Результаты других забегов:
бег на 60 метров с барьерами, мужчины: 1. Маркос Эррера (Эквадор, 7,58), 2. Матвей Герасимов (Россия, 7,60), 3. Анатолий Киселев (7,69);
бег на 60 метров с барьерами, женщины: 1. Дарья Осипова (7,96), 2. Грейсис Робле (Куба, 8,01), 3. Джоселин Лорета Эчасабаль (Куба, 8,08);
бег на 60 метров, женщины: 1. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика, 7,13), 2. Ана Каролина Азеведо (Бразилия, 7,14), 3. Юнислейди Гарсия Абреу (Куба, 7,24).
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