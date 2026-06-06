Крылов выиграл забег на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Легкоатлет Константин Крылов стал победителем забега на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве с результатом 6,62 секунды.
- Вторым стал представитель ЮАР Чесвилл Джонсон, третьим - россиянин Андрей Лукин.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Легкоатлет Константин Крылов стал победителем забега на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
Результаты других забегов:
бег на 60 метров с барьерами, мужчины: 1. Маркос Эррера (Эквадор, 7,58), 2. Матвей Герасимов (Россия, 7,60), 3. Анатолий Киселев (7,69);
бег на 60 метров с барьерами, женщины: 1. Дарья Осипова (7,96), 2. Грейсис Робле (Куба, 8,01), 3. Джоселин Лорета Эчасабаль (Куба, 8,08);
бег на 60 метров, женщины: 1. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика, 7,13), 2. Ана Каролина Азеведо (Бразилия, 7,14), 3. Юнислейди Гарсия Абреу (Куба, 7,24).