"Диву даешься": Колосков указал на главные проблемы сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеской игре в Волгограде.
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил большое количество неточных передач и ненужных фолов в игре сборной России.
- 9 июня в Калининграде сборная России встретится с командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Основными проблемами сборной России по-прежнему остаются огромное количество неточных передач и обилие необязательных нарушений правил, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В пятницу в Волгограде сборная России в товарищеской игре разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. На 42-й минуте соперник остался в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
14’ • Лечи Садулаев
20’ • Алексей Миранчук
73’ • Илья Вахания
"Опять бросаются в глаза негативные моменты, характерные, к сожалению, для нашего футбола: огромнейшее количество неточных передач. Просто диву даешься, до партнера всего три метра, а мяч уходит к чужому игроку. И второе, что меня всегда расстраивает, – большое количество абсолютно ненужных фолов. Причем просто на ровном месте – ты технично оцени ситуацию и выиграй мяч в единоборстве чисто. Но нет, бьют по ногам, по пяткам. Мне это очень не понравилось", - сказал Колосков, подводя итоги игры.
9 июня в Калининграде сборная России в товарищеском матче встретится с командой Тринидада и Тобаго.