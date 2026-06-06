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"Диву даешься": Колосков указал на главные проблемы сборной России - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:00 06.06.2026
"Диву даешься": Колосков указал на главные проблемы сборной России

Колосков считает, что брак в передачах и ненужные фолы мешают сборной России

© РФС | Перейти в медиабанкИгроки сборной России Дмитрий Баринов (справа) и Антон Миранчук в товарищеском матче между сборными России и Кении.
Игроки сборной России Дмитрий Баринов (справа) и Антон Миранчук в товарищеском матче между сборными России и Кении. - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РФС
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеской игре в Волгограде.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил большое количество неточных передач и ненужных фолов в игре сборной России.
  • 9 июня в Калининграде сборная России встретится с командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Основными проблемами сборной России по-прежнему остаются огромное количество неточных передач и обилие необязательных нарушений правил, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В пятницу в Волгограде сборная России в товарищеской игре разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. На 42-й минуте соперник остался в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Буркина-Фасо
14‎’‎ • Лечи Садулаев
(Евгений Морозов)
20‎’‎ • Алексей Миранчук
(Антон Миранчук)
73‎’‎ • Илья Вахания
(Максим Петров)
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"Опять бросаются в глаза негативные моменты, характерные, к сожалению, для нашего футбола: огромнейшее количество неточных передач. Просто диву даешься, до партнера всего три метра, а мяч уходит к чужому игроку. И второе, что меня всегда расстраивает, – большое количество абсолютно ненужных фолов. Причем просто на ровном месте – ты технично оцени ситуацию и выиграй мяч в единоборстве чисто. Но нет, бьют по ногам, по пяткам. Мне это очень не понравилось", - сказал Колосков, подводя итоги игры.
9 июня в Калининграде сборная России в товарищеском матче встретится с командой Тринидада и Тобаго.
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Вчера, 12:09
 
ФутболСпортБуркина-ФасоРоссийский футбольный союз (РФС)Вячеслав Колосков
 
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