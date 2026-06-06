Колосков рассказал про игру России против африканской сборной

"Играли в хорошем темпе, но второй тайм был немного послабее с точки зрения эффективности и результативности. Это связано главным образом с тем, что соперник перестроился и стал играть более агрессивно, плотнее и жестче. Но тем не менее ребята справились, команда играла с хорошим настроем. Надо отдать должное футболистам и тренерам: сыграли хорошо и подарили 40 тысячам зрителей в Волгограде очередной праздник. Эту игру можно занести в актив российского футбола", - добавил собеседник агентства.