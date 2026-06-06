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Колосков рассказал про игру России против африканской сборной - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:12 06.06.2026 (обновлено: 12:26 06.06.2026)
Колосков рассказал про игру России против африканской сборной

Колосков заявил, что сборная России может занести в актив матч с Буркина-Фасо

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАнтон Миранчук (Россия) в товарищеском матче Россия – Буркина-Фасо в Волгограде.
Антон Миранчук (Россия) в товарищеском матче Россия – Буркина-Фасо в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил хорошую физическую подготовку игроков сборной России и их разнообразие в атаках.
  • Первый тайм матча особенно удался российской команде, однако во втором тайме эффективность и результативность немного снизилась из-за изменения тактики соперника.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что национальная команда в целом оставила хорошее впечатление в товарищеском матче со сборной Буркина-Фасо, игроки порадовали хорошими физическими кондициями и проникающими атаками.
В пятницу в Волгограде сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. На 42-й минуте соперник остался в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого. Мячи забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Буркина-Фасо
14‎’‎ • Лечи Садулаев
(Евгений Морозов)
20‎’‎ • Алексей Миранчук
(Антон Миранчук)
73‎’‎ • Илья Вахания
(Максим Петров)
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"У меня остались хорошие впечатления от матча. Убедительная победа, и наша команда играла со значительным преимуществом во всех фазах игры. Особенно удался, как мне кажется, первый тайм. Игроки вышли с хорошим настроением и проводили разнообразные и проникающие атаки, чего давно не было. И если бы передачи были поточнее, то можно было бы закончить матч с более крупным счетом. Удивила хорошая физическая подготовка игроков, не было видно, чтобы кто-то задыхался или чтобы все табуном бежали пить воду", - сказал Колосков.
"Играли в хорошем темпе, но второй тайм был немного послабее с точки зрения эффективности и результативности. Это связано главным образом с тем, что соперник перестроился и стал играть более агрессивно, плотнее и жестче. Но тем не менее ребята справились, команда играла с хорошим настроем. Надо отдать должное футболистам и тренерам: сыграли хорошо и подарили 40 тысячам зрителей в Волгограде очередной праздник. Эту игру можно занести в актив российского футбола", - добавил собеседник агентства.
9 июня в Калининграде сборная России в товарищеском матче встретится с командой Тринидада и Тобаго.
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