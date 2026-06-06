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Агент Кузнецова сообщил, что игрок рассмотрел бы предложение от "Трактора" - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Хоккей
 
14:33 06.06.2026 (обновлено: 15:02 06.06.2026)
Агент Кузнецова сообщил, что игрок рассмотрел бы предложение от "Трактора"

Агент Кузнецова: рассмотрели бы предложение от "Трактора", но вряд ли оно будет

© Соцсети "Металлурга"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Соцсети "Металлурга"
Евгений Кузнецов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент Шуми Бабаев сообщил, что сторона Евгения Кузнецова рассмотрела бы контрактное предложение от челябинского "Трактора", если бы оно поступило.
  • Хоккеист воспитанник школы "Трактора", за который играл в КХЛ и набрал 167 очков.
  • На данный момент Евгений Кузнецов находится без команды, ранее он выступал за "Металлург" и "Салават Юлаев" в сезоне-2025/26 КХЛ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, сообщил РИА Новости, что сторона игрока рассмотрела бы контрактное предложение от челябинского "Трактора" в случае его поступления.
Кузнецов является воспитанником хоккейной школы "Трактора". Профессиональную карьеру он начал в Челябинске в 2009 году. В составе "черно-белых" форвард набрал 167 очков (78 голов и 89 передач) в 251 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в разговоре с РИА Новости назвал Кузнецова легендой "Трактора" и Челябинска.
"Мы бы его рассмотрели, но от "Трактора" не было предложения, и вряд ли оно уже будет. В ближайшие две недели мы постараемся решить вопрос с карьерным будущим Евгения", - сказал Бабаев.
Кузнецову 34 года. С 2014 по 2024 год он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролину Харрикейнз". В июле 2024 года нападающий вернулся в КХЛ, подписав контракт с петербургским СКА. На данный момент он находится без команды. В сезоне-2025/26 КХЛ Кузнецов выступал за магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев".
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