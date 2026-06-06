Агент Кузнецова сообщил, что игрок рассмотрел бы предложение от "Трактора"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, сообщил РИА Новости, что сторона игрока рассмотрела бы контрактное предложение от челябинского "Трактора" в случае его поступления.