Агент Кузнецова сообщил, что игрок рассмотрел бы предложение от "Трактора"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агент Шуми Бабаев сообщил, что сторона Евгения Кузнецова рассмотрела бы контрактное предложение от челябинского "Трактора", если бы оно поступило.
- Хоккеист воспитанник школы "Трактора", за который играл в КХЛ и набрал 167 очков.
- На данный момент Евгений Кузнецов находится без команды, ранее он выступал за "Металлург" и "Салават Юлаев" в сезоне-2025/26 КХЛ.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, сообщил РИА Новости, что сторона игрока рассмотрела бы контрактное предложение от челябинского "Трактора" в случае его поступления.
Кузнецов является воспитанником хоккейной школы "Трактора". Профессиональную карьеру он начал в Челябинске в 2009 году. В составе "черно-белых" форвард набрал 167 очков (78 голов и 89 передач) в 251 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в разговоре с РИА Новости назвал Кузнецова легендой "Трактора" и Челябинска.
"Мы бы его рассмотрели, но от "Трактора" не было предложения, и вряд ли оно уже будет. В ближайшие две недели мы постараемся решить вопрос с карьерным будущим Евгения", - сказал Бабаев.
Кузнецову 34 года. С 2014 по 2024 год он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролину Харрикейнз". В июле 2024 года нападающий вернулся в КХЛ, подписав контракт с петербургским СКА. На данный момент он находится без команды. В сезоне-2025/26 КХЛ Кузнецов выступал за магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев".
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