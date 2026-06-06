Глава "Газпром межрегионгаз" Густов: программу газификации России выполним

Один из наиболее газифицированных регионов России – Санкт-Петербург, который является местом прописки для "Газпрома", и где ежегодно проходит Петербургский международный экономический форум. Для чего россиянам нужны умные счетчики газа, какое число регионов страны уже газифицировано и сколько домов в этом году подключили к газу, в блиц-интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. Беседовала Дарья Семенова.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

– Каков финальный уровень газификации в России по итогам 2025 года?

– На начало 2026 года уровень газификации составил 75,6%. И он продолжает расти.

– Какие регионы лидируют по газификации, а у каких еще большой потенциал для развития?

– Отстающих регионов особенно нет. А в 34 регионах страны была достигнута практически стопроцентная технически возможная газификация. Это Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашия и другие. Понятно, что в этих регионах появляются новые улицы, предприятия, развивается газотранспортная система, но масштабной программы газификации в этих регионах уже не нужно. Все, что можно и нужно, "Газпром" газифицировал.

– Стопроцентная газификация по всей России должна быть достигнута к 2030 году. Успеете?

– Конечно, успеем. Эта задача поставлена президентом РФ, и она будет выполнена в рамках пятилетних программ развития газоснабжения и газификации до 2030 года, которые подписаны председателем правления Алексеем Борисовичем Миллером с губернаторами. Это для нас закон.

– Какой в России уровень социальной догазификации, по которой газ подводится от газопровода до границ земельных участков?

– На сегодняшний день из 1,834 миллиона заключенных договоров на социальную догазифицикацию до границ участка с учетом садовых некоммерческих товариществ выполнено подключение уже 1,187 миллиона абонентов. Вдумайтесь – за пять лет в домах почти 1,2 миллиона жителей нашей страны газ стал основным топливом, в основном это сельские территории. В рамках только пятилетней программы 2150 новых городов и сел включены в газификацию. И теперь мы в них занимаемся догазифицикацией.

– Каковы итоги программы социальной догазификации за первые пять месяцев этого года?

– Мы подключили к газу 124 тысячи новых домов за первые пять месяцев этого года. В ближайшие месяцы интенсивность работ будет выше, потому что как раз ближе к осени люди чаще задумываются о том, как отапливать свое жилье в предстоящий зимний период.

По состоянию на 1 июня, у нас растут поставки газа на внутренний рынок. У нас был высокий, амбициозный план, и мы превзошли его на 3,7 миллиарда кубометров. Конечно, есть влияние температурного фактора – январь и апрель были холодными. Но есть и другой эффект: когда мы приходим с газом в новый населенный пункт, к газу также подключаются люди, заводы, школы, детские сады, сельхозпереработка, зерносушилки, теплицы. Это эффект совместной газификации.

– Каким вы видите процесс заявки на газификацию в будущем? Сможет ли он стать полностью цифровым, без посещения офисов?

– Такая возможность уже есть даже сейчас. У нас организованы цифровые сервисы на сайте, на госуслугах. Но также мы хотим сделать доступным для всех учет газа: то есть сделать возможность, чтобы потребители могли в режиме реального времени в телефоне смотреть объемы потребляемого газа. Чтобы люди могли регулировать потребление: "Надо закрыть дома форточку, слишком много тепла выходит на улицу". Чтобы было удобно оплачивать газ одним нажатием кнопки. Платеж за газ с учетом его небольшой стоимости сопоставим с ежемесячным платежом за мобильную связь. И наша задача, чтобы за газ было так же удобно платить, как за мобильную связь или интернет.

– А "умные" счетчики газа — это перспектива скольких лет?

– "Умные" счетчики газа уже можно внедрять. У нас есть около десяти российских производителей, которые делают достаточно качественные приборы учета. Их основные преимущества – онлайн-передача данных о газопотреблении, а также система контроля уровня метана и угарного газа. Это вопрос безопасности. Наша задача сейчас — принять закон, который обязывает устанавливать только умные узлы учета газа. Счетчик потребления газа должен быть "умным" и обеспечивать безопасность. Мы будем выходить в Госдуму с проектом этого закона, которое разработало Российское газовое общество. Его уже поддержало все профессиональное сообщество.

– Какие перспективы газа в России?