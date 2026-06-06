Сборная Германии обыграла команду США перед стартом ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Германии по футболу обыграла команду США в товарищеском матче со счетом 2:1.
- Сборная Германии и сборная США примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Германии по футболу обыграла команду США в товарищеском матче.
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Германии мячи забили Кай Хаверц (2-я минута) и Лерой Сане (57). У США отличился Энтони Робинсон (37).
Сборные США и Германии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе E немцы встретятся с командами Кюрасао, Эквадора и Кот-д'Ивуара, американцы в квартете D сыграют против австралийцев, парагвайцев и турков.
Товарищеские матчи
06 июня 2026 • начало в 21:30
Завершен
37’ • Энтони Робинсон
02’ • Кай Хаверц
57’ • Лерой Сане