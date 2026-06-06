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Сборная Германии обыграла команду США перед стартом ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:38 06.06.2026 (обновлено: 00:20 07.06.2026)
Сборная Германии обыграла команду США перед стартом ЧМ-2026

Игроки сборной Германии обыграли команду США перед стартом ЧМ-2026

© Фото : DFBСборная Германии по футболу
Сборная Германии по футболу - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : DFB
Сборная Германии по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Германии по футболу обыграла команду США в товарищеском матче со счетом 2:1.
  • Сборная Германии и сборная США примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Германии по футболу обыграла команду США в товарищеском матче.
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Германии мячи забили Кай Хаверц (2-я минута) и Лерой Сане (57). У США отличился Энтони Робинсон (37).
Сборные США и Германии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе E немцы встретятся с командами Кюрасао, Эквадора и Кот-д'Ивуара, американцы в квартете D сыграют против австралийцев, парагвайцев и турков.
Товарищеские матчи
06 июня 2026 • начало в 21:30
Завершен
США
1 : 2
Германия
37‎’‎ • Энтони Робинсон
02‎’‎ • Кай Хаверц
(Йозуа Киммих)
57‎’‎ • Лерой Сане
(Кай Хаверц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортЧикагоКай ХаверцЛерой СанеЭнтони РобинсонЧМ по футболу 2026ГерманияСША
 
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