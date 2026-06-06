Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Армении и сборная Казахстана по футболу сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1.
- Следующий товарищеский матч сборной Казахстана пройдет 9 июня в гостях со сборной Венгрии, а сборная Армении в этот же день примет команду Молдавии.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборные Армении и Казахстана по футболу сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча в Ереване завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян (53-я минута). В составе сборной Казахстана мяч забил нападающий грозненского "Ахмата" Максим Самородов (50).