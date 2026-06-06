Папа римский признался в симпатиях к мадридскому "Реалу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Папа римский Лев XIV признался, что в соперничестве "Реала" и "Барселоны" отдает предпочтение мадридской команде.
- Лев XIV известен любовью к спорту, он регулярно занимается теннисом и любит бейсбол.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Папа римский Лев XIV (настоящее имя - Роберт Фрэнсис Превост) признался, что в соперничестве испанских "Реала" и "Барселоны" отдает предпочтение мадридской футбольной команде.
Лев XIV известен любовью к спорту, он регулярно занимается теннисом и любит бейсбол.