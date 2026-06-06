Алексей Миранчук похвалил брата за голевую передачу в матче сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.
- Алексей Миранчук забил гол с передачи брата Антона, впервые за девять лет совместных выступлений один из братьев ассистировал другому.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук рассказал РИА Новости, что ему было очень приятно забить за национальную команду с передачи брата Антона.
Сборная России в пятницу в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Алексей Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голом с передачи брата. Впервые за девять лет совместных выступлений за национальную команду один из братьев ассистировал другому.
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"Очень приятно, что брат отдал голевую передачу. Это всегда было здорово - и когда в "Локомотиве" отдавал, и сейчас. Это был первый раз в сборной, но я даже не думал об этом. Хороший пас - я подставил левую и забил", - сказал Миранчук.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.