Алексей Миранчук похвалил брата за голевую передачу в матче сборной России

«

"Очень приятно, что брат отдал голевую передачу. Это всегда было здорово - и когда в "Локомотиве" отдавал, и сейчас. Это был первый раз в сборной, но я даже не думал об этом. Хороший пас - я подставил левую и забил", - сказал Миранчук.