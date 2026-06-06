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Купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ невозможно, заявил Музаев - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:07 06.06.2026
Купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ невозможно, заявил Музаев

Музаев: купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ невозможно

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПаспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что купить реальные ответы на ЕГЭ невозможно.
  • Экзаменационные материалы хранятся электронно в зашифрованном виде и поступают в пункты проведения экзамена по защищенным каналам незадолго до начала испытания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Реальные ответы на ЕГЭ купить невозможно благодаря современной технологии передачи экзаменационных материалов, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Реальные ответы на ЕГЭ нет реального шанса купить, потому что технология устроена так, что до момента экзамена, до того, как они не сели за парты, этих вариантов нет ни у кого", - сказал Музаев.
По его словам, экзаменационные материалы сегодня хранятся электронно в зашифрованном виде и поступают в пункты проведения экзамена по защищенным каналам незадолго до начала испытания, поэтому получить реальные варианты до начала ЕГЭ невозможно.
При этом сайты, предлагающие якобы настоящие ответы на ЕГЭ, продолжают вводить выпускников в заблуждение и пытаются заработать на этом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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