Болельщики "Лацио" объявили бойкот в новом сезоне Серии А

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики футбольного клуба «Лацио» объявили о бойкоте домашних матчей команды в сезоне-2026/27 в знак протеста против президента клуба Клаудио Лотито.
- Группы болельщиков с конца января отказывались посещать домашние матчи, за исключением встречи с «Миланом» и финала Кубка Италии против «Интера».
- Протест вызван тем, что Лотито смешивал свою роль президента клуба с ролью сенатора, втягивая политику в конфликт с фанатами.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Болельщики итальянского футбольного клуба "Лацио" объявили о бойкоте домашних матчей команды в чемпионате и Кубке страны в сезоне-2026/27 в знак протеста против президента команды Клаудио Лотито.
Согласно порталу The Laziali, с конца января группы болельщиков отказывались посещать домашние матчи римлян. Исключение было сделано для встречи Серии А против "Милана" (1:0) в марте и финала Кубка Италии против "Интера" (0:2) в мае. Подчеркивается, что протест направлен против президента клуба Лотито.
"Мы не будем покупать абонементы и не будем посещать домашние матчи чемпионата и Кубка Италии. Мы будем присутствовать только тогда, когда сами решим - на всех выездных матчах, стараясь поддерживать команду и дать игрокам понять, что эта ситуация не зависит ни от них, ни от нового главного тренера (Дженнаро Гаттузо), которого мы приветствуем и просим вести себя достойно символа, который он будет представлять. Мы будем присутствовать на дерби как дома, так и на выезде. Это решение спровоцировал сам Лотито, который неоднократно смешивал свою роль президента "Лацио" с ролью сенатора Итальянской Республики, втягивая политику в этот конфликт между руководством клуба и фанатами", - говорится в заявлении организованных групп болельщиков "Лацио", опубликованном на сайте Lazio News 24.
Лотито 69 лет. Он является владельцем и президентом "Лацио" с 2004 года. В минувшем сезоне клуб, набрав 54 очка, занял девятое место в турнирной таблице Серии А и не квалифицировался в еврокубки. В финале Кубка Италии римляне уступили "Интеру". Кроме того, в прошедшем сезоне команда не принимала участия в еврокубках.