Болельщики "Лацио" объявили бойкот в новом сезоне Серии А

"Мы не будем покупать абонементы и не будем посещать домашние матчи чемпионата и Кубка Италии. Мы будем присутствовать только тогда, когда сами решим - на всех выездных матчах, стараясь поддерживать команду и дать игрокам понять, что эта ситуация не зависит ни от них, ни от нового главного тренера (Дженнаро Гаттузо), которого мы приветствуем и просим вести себя достойно символа, который он будет представлять. Мы будем присутствовать на дерби как дома, так и на выезде. Это решение спровоцировал сам Лотито, который неоднократно смешивал свою роль президента "Лацио" с ролью сенатора Итальянской Республики, втягивая политику в этот конфликт между руководством клуба и фанатами", - говорится в заявлении организованных групп болельщиков "Лацио", опубликованном на сайте Lazio News 24.