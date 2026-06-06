Беглов: Петербург заключил на ПМЭФ-2026 соглашения на 731,72 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов подвел итоги XXIX Петербургского международного экономического форума.

"На завершившемся ПМЭФ-2026 Санкт‑Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 миллиарда рублей. Это третий показатель за всю историю проведения форума. Новый ПМЭФ стал для города одним из самых результативных. Вместе с надежными партнерами Петербург сделал важный шаг к успешной реализации программы "10 приоритетов развития" и новых национальных проектов. Вечером 5 июня доложил об этом президенту России", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что значительная часть соглашений укрепила тренд на дальнейшее развитие передовой промышленности Петербурга. Важным шагом по реализации стартовавшего в 2026 году нового нацпроекта по биоэкономике и биотехнологиям стало соглашение о строительстве 3-й очереди фармацевтического завода АО "Фармсинтез-Норд". Реиндустриализация территории "ЛОМО" совместно с концерном "Калашников" ускорит модернизацию и локализацию в Петербурге нового производства в сферах оптики, электроники, приборостроения. Также подписано соглашение по созданию индустриального парка для пищевой промышленности "Аврора Витебский". Общая сумма соглашений в промышленном портфеле города превысила 170 миллиардов рублей.

Сообщается, что новый импульс получен Петербургом для перехода к новой специализации, связанной с наукой, образованием, исследованиями и высокими технологиями. По поручению президента России город углубляет сотрудничество с центром "Сириус" — новое соглашение с образовательным Фондом "Талант и успех" позволит реализовать проект "Национальный кампус технологического лидерства и развития критических технологий в Петербурге". Вместе с партнерами из "Газпром нефти" будет создан многофункциональный межвузовский инженерный кампус в Кронштадте. В развитие этого проекта на полях ПМЭФ проработаны параметры трехстороннего соглашения с участием Минобрнауки о создании инженерной школы подготовки для технических вузов Северной столицы. С РГПУ имени Герцена подписано соглашение о расширении профессиональной ориентации в школах и увеличении масштабов подготовки педагогов для профессионального образования.

Также в фокусе подписанных городом на ПМЭФ-2026 соглашений — цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Наиболее значимые среди 12 договоренностей — соглашения с ПАО "Сбербанк" по внедрению технологий искусственного интеллекта в сфере ЖКХ и биометрических технологий в транспортную систему города, с ПАО "Банк ПСБ" об использовании ИИ и Figital-инфраструктуры при выпуске ЕКП. Также заключены соглашения о старте эмиссии на базе ЕКП соответствующих карт жителя в Карелии и Псковской области.

Беглов отметил, что ПМЭФ-2026 стал важной вехой в реализации крупных инфраструктурных проектов, направленных на устойчивое развитие городской среды. Подписано масштабное соглашение о создании новой площадки зоопарка в Приморском районе на площади более 85 гектаров. Состоялось совещание о ходе реализации проекта всесезонного курорта "Санкт-Петербург Марина". 5 июня стартовало строительство очередного этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с новым разводным мостом через Неву. С компанией-подрядчиком, строящей Большой Смоленский мост и приступившей к созданию моста ШМСД, заключено соглашение по разработке градостроительной и проектной документации на строительство Ново-Адмиралтейского моста.

Одним из главных акцентов Петербурга на ПМЭФ-2026 стало привлечение новых частных инвестиций в историко-культурное наследие. В частности, подписаны соглашения о приспособлении комплекса "Кресты" под современное использование, а также о создании там двух гостиниц. Инвестор возродит два памятника промышленной архитектуры в Невском районе — это "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон" и "Комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных". С компаний "Севергрупп" подписано соглашение о привлечении ее инвестиций в приспособление под современное использование объектов культурного наследия Петербурга.

Кроме того, город заключил порядка 10 соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами РФ.

Губернатор Петербурга поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении ПМЭФ-2026, собравшего участников и гостей из более чем 130 государств.