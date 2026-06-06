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Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА - РИА Новости, 06.06.2026
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07:40 06.06.2026 (обновлено: 16:54 06.06.2026)
Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

Беглов: Санкт-Петербург попал под массированный удар дронов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников.
  • ПВО сбила 144 дрона над Ленинградской областью.
  • Обошлось без пострадавших.
  • В нескольких районах региона упали обломки БПЛА, они повредили фасады домов.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Петербург попал под массированный удар дронов, сообщил губернатор Александр Беглов.
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"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения", — написал он на платформе "Макс".

Беглов призвал жителей оставаться дома и не выходить на улицу. Возможны перебои в работе мобильного интернета.
В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 144 беспилотников. Обошлось без пострадавших.
Глава региона добавил, что в нескольких районах области упали обломки БПЛА. По его словам, есть незначительные разрушения: осколки повредили фасады домов.
Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы, утром ограничения сняли. Также в Ленобласти отменили воздушную опасность.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургАлександр БегловАлександр ДрозденкоЛенинградская областьПулково (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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