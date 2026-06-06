Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников.
- ПВО сбила 144 дрона над Ленинградской областью.
- Обошлось без пострадавших.
- В нескольких районах региона упали обломки БПЛА, они повредили фасады домов.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Петербург попал под массированный удар дронов, сообщил губернатор Александр Беглов.
«
"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения", — написал он на платформе "Макс".
Беглов призвал жителей оставаться дома и не выходить на улицу. Возможны перебои в работе мобильного интернета.
В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 144 беспилотников. Обошлось без пострадавших.
Глава региона добавил, что в нескольких районах области упали обломки БПЛА. По его словам, есть незначительные разрушения: осколки повредили фасады домов.
Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы, утром ограничения сняли. Также в Ленобласти отменили воздушную опасность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18