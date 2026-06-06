Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения", — написал он на платформе " Макс ".

Глава региона добавил, что в нескольких районах области упали обломки БПЛА. По его словам, есть незначительные разрушения: осколки повредили фасады домов.