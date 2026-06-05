Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что россияне думают о положении страны в сфере технологий - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:36 05.06.2026
Опрос показал, что россияне думают о положении страны в сфере технологий

ВЦИОМ: 92% россиян уверены, что России важно быть лидером в сфере технологий

© iStock.com / reklamlarТехнологии виртуальной реальности
Технологии виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© iStock.com / reklamlar
Технологии виртуальной реальности . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абсолютное большинство россиян (92%) считают важным для России достижение технологического лидерства.
  • По мнению россиян, лидерство страны неоспоримо в атомной энергетике (50%), военных технологиях (46%) и космосе (29%).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (92%) уверены, что России важно быть лидером в сфере технологий, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
В пятницу в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит сессия "Созидатели: экономика сквозь призму технологического суверенитета страны".
Здание Министерства транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Минтранс: Россия и КНР готовы сотрудничать в сфере беспилотных технологий
21 мая, 11:14
"Прошли давно те времена, когда для молодежи технологическое лидерство было неважным. Все уже поняли, в каком мире мы живем. Поэтому кое-какие данные опросов достаточно свежих, но и там для сравнения буду давать ретроспективу, где она есть. ...Цифры просто фантастические, запредельные", - сказал Федоров на полях ПМЭФ.
По данным АЦ ВЦИОМ, в той или иной степени важным достижение технологического лидерства считают 92% респондентов. Кроме того, Федоров отметил преобладание позитивного мнения россиян в вопросе принадлежности России к числу ведущих технологических стран.
"И это достаточно устойчивое преобладание", - сказал Федоров.
В ходе сессии гендиректор АЦ ВЦИОМ также представил данные о том, в каких сферах, по мнению россиян, лидерство РФ неоспоримо.
Технологии - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В России испытали квантовые технологии в банковской инфраструктуре
28 мая, 13:16
"Топ-3 – это атомная энергетика (50%), причем данные устойчивые. Смотрите, тоже три опроса – 2021, 2025, 2026 (годы - ред.). Вот здесь мы действительно мировые лидеры. На втором месте – военные технологии, все, что связано с обороной (46%). Но тут мы видим тренд неблагоприятный. То есть сегодня убежденных в этом несколько меньше, чем год назад. И еще меньше, чем в 2021 году. Ну и космос. Космос по-прежнему 29%, высокая очень цифра, но меньше, чем в прошлом году и меньше, чем в 2021", - отметил Федоров.
Гендиректор АЦ ВЦИОМ также выделил четыре сферы, которые назвали респонденты на вопрос, какая технологическая отрасль в будущем принесет России наибольшее влияние на мировой арене.
"Тут опять ставку, прежде всего, на атомную энергетику мы видим, на оборону, космические технологии и медицину, биотехнологии. Вот четыре сферы, то есть вот их надо развивать, и в них надо вкладываться, и они могут нам обеспечить, по мнению значительного числа людей, большие дивиденды", - заключил Федоров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ, заявил Путин
28 мая, 18:49
 
ПМЭФ-2026РоссияСанкт-ПетербургВалерий ФедоровВЦИОМОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала