Опрос показал, что россияне думают о положении страны в сфере технологий

Краткий пересказ от РИА ИИ Абсолютное большинство россиян (92%) считают важным для России достижение технологического лидерства.

По мнению россиян, лидерство страны неоспоримо в атомной энергетике (50%), военных технологиях (46%) и космосе (29%).

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (92%) уверены, что России важно быть лидером в сфере технологий, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

В пятницу в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит сессия "Созидатели: экономика сквозь призму технологического суверенитета страны".

"Прошли давно те времена, когда для молодежи технологическое лидерство было неважным. Все уже поняли, в каком мире мы живем. Поэтому кое-какие данные опросов достаточно свежих, но и там для сравнения буду давать ретроспективу, где она есть. ...Цифры просто фантастические, запредельные", - сказал Федоров на полях ПМЭФ.

По данным АЦ ВЦИОМ , в той или иной степени важным достижение технологического лидерства считают 92% респондентов. Кроме того, Федоров отметил преобладание позитивного мнения россиян в вопросе принадлежности России к числу ведущих технологических стран.

"И это достаточно устойчивое преобладание", - сказал Федоров.

В ходе сессии гендиректор АЦ ВЦИОМ также представил данные о том, в каких сферах, по мнению россиян, лидерство РФ неоспоримо.

"Топ-3 – это атомная энергетика (50%), причем данные устойчивые. Смотрите, тоже три опроса – 2021, 2025, 2026 (годы - ред.). Вот здесь мы действительно мировые лидеры. На втором месте – военные технологии, все, что связано с обороной (46%). Но тут мы видим тренд неблагоприятный. То есть сегодня убежденных в этом несколько меньше, чем год назад. И еще меньше, чем в 2021 году. Ну и космос. Космос по-прежнему 29%, высокая очень цифра, но меньше, чем в прошлом году и меньше, чем в 2021", - отметил Федоров.

Гендиректор АЦ ВЦИОМ также выделил четыре сферы, которые назвали респонденты на вопрос, какая технологическая отрасль в будущем принесет России наибольшее влияние на мировой арене.

"Тут опять ставку, прежде всего, на атомную энергетику мы видим, на оборону, космические технологии и медицину, биотехнологии. Вот четыре сферы, то есть вот их надо развивать, и в них надо вкладываться, и они могут нам обеспечить, по мнению значительного числа людей, большие дивиденды", - заключил Федоров.