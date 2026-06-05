Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов

Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов

© AP Photo / Thomas Padilla Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Французский клуб «Пари Сен-Жермен» стал победителем финала Лиги чемпионов, обыграв английский «Арсенал».

После победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в городах Франции произошли беспорядки, в ходе которых около 900 человек были задержаны, 219 человек пострадали, а также травмы получили 178 правоохранителей.

Министр государственных счетов Франции Давид Амьель заявил, что зачинщики беспорядков должны заплатить компенсации, и правительство рассматривает различные варианты взыскания ущерба, включая вычет суммы из социальных пособий.

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Французские власти намерены взыскать компенсации за погромы с участников беспорядков на улицах городов республики после победы французского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.

"ПСЖ" 30 мая обыграл английский " Арсенал " (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны по всей стране, 219 человек пострадали в ходе волнений. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 правоохранителей.

"Очевидно, что зачинщики беспорядков должны заплатить… Но это должны быть не деньги французских налогоплательщиков, а деньги участников беспорядков", - сообщил Амьель в эфире радиостанции Sud Radio

Отвечая на вопрос о масштабах ущерба, причиненного в ходе беспорядков, Амьель отказался называть точную сумму. Министр указал на то, что на данный момент оценка ущерба все еще ведется, и заявил, что обнародует ее, когда у него будут точные данные.

Амьель также отметил, что на данный момент французское правительство рассматривает различные варианты того, как взыскать с участников погромов компенсации. Среди возможных вариантов рассматривается в том числе вычет суммы за причиненный ущерб из социальных пособий.