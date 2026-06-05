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Франция хочет взыскать компенсации с участников беспорядков после финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
14:40 05.06.2026 (обновлено: 15:19 05.06.2026)
Франция хочет взыскать компенсации с участников беспорядков после финала ЛЧ

Франция хочет взыскать компенсации с участников беспорядков после победы "ПСЖ"

© AP Photo / Thomas PadillaПолиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Полиция во время беспорядков после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский клуб «Пари Сен-Жермен» стал победителем финала Лиги чемпионов, обыграв английский «Арсенал».
  • После победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов в городах Франции произошли беспорядки, в ходе которых около 900 человек были задержаны, 219 человек пострадали, а также травмы получили 178 правоохранителей.
  • Министр государственных счетов Франции Давид Амьель заявил, что зачинщики беспорядков должны заплатить компенсации, и правительство рассматривает различные варианты взыскания ущерба, включая вычет суммы из социальных пособий.
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Французские власти намерены взыскать компенсации за погромы с участников беспорядков на улицах городов республики после победы французского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, заявил министр государственных счетов Франции Давид Амьель.
"ПСЖ" 30 мая обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй раз подряд стал победителем турнира. После этого болельщики во многих городах Франции устроили беспорядки. Около 900 человек были задержаны по всей стране, 219 человек пострадали в ходе волнений. Помимо них, травмы разной степени тяжести получили 178 правоохранителей.
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"Очевидно, что зачинщики беспорядков должны заплатить… Но это должны быть не деньги французских налогоплательщиков, а деньги участников беспорядков", - сообщил Амьель в эфире радиостанции Sud Radio.
Отвечая на вопрос о масштабах ущерба, причиненного в ходе беспорядков, Амьель отказался называть точную сумму. Министр указал на то, что на данный момент оценка ущерба все еще ведется, и заявил, что обнародует ее, когда у него будут точные данные.
Амьель также отметил, что на данный момент французское правительство рассматривает различные варианты того, как взыскать с участников погромов компенсации. Среди возможных вариантов рассматривается в том числе вычет суммы за причиненный ущерб из социальных пособий.
В четверг были опубликованы результаты опроса социологической службы Odoxa-Backbone, из которых следует, что более половины жителей Франции (56%) винят правительство в том, что оно не смогло предотвратить беспорядки после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.
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