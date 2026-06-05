Ушаков: в "открытом письме" Зеленского было несколько страниц хамства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил, что "открытое письмо" Владимира Зеленского содержит несколько страниц хамства и предложение, давно известное Москве.
- Зеленский предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт, на что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Открытое письмо" Владимира Зеленского содержало несколько страниц хамства и предложение, давно известное Москве, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ", - сказал Ушаков журналистам на полях ПМЭФ.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте "открытое письмо", в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.