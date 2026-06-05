Ушаков не видит ничего особенного в поддержке Пашиняна Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил, что не видит ничего особенного в поддержке премьера Армении Никола Пашиняна со стороны Дональда Трампа.
- Помощник российского президента отметил, что США также открыто помогали бывшему премьер-министру Венгрии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не видит ничего особенного в поддержке премьера Армении Никола Пашиняна со стороны американского лидера Дональда Трампа, отметив, что США так же открыто помогали и бывшему премьеру Венгрии.
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"Хочу напомнить вам, американцы так же открыто помогали и венгерскому бывшему лидеру тоже... Я не вижу ничего особенного", - сказал Ушаков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.