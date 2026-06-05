Работа для дипломатов по украинскому вопросу еще впереди, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что работу для дипломатов по украинскому вопросу еще предстоит провести после окончания конфликта.
- По словам Ушакова, после окончания военного конфликта начнутся переговоры о дальнейшем мироустройстве и долгосрочном мире.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Работа для дипломатов по украинскому вопросу еще впереди, когда закончится конфликт и начнутся переговоры, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
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"Работа для дипломатов еще впереди, когда закончится военный конфликт, начнутся переговоры о дальнейшем мироустройстве, о дальнейшем долгосрочном мире", - сказал Ушаков журналистам.