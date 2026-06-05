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Работа для дипломатов по украинскому вопросу еще впереди, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.06.2026
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21:05 05.06.2026 (обновлено: 21:16 05.06.2026)
Работа для дипломатов по украинскому вопросу еще впереди, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что работа для дипломатов по украинскому вопросу еще впереди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что работу для дипломатов по украинскому вопросу еще предстоит провести после окончания конфликта.
  • По словам Ушакова, после окончания военного конфликта начнутся переговоры о дальнейшем мироустройстве и долгосрочном мире.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Работа для дипломатов по украинскому вопросу еще впереди, когда закончится конфликт и начнутся переговоры, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
«
"Работа для дипломатов еще впереди, когда закончится военный конфликт, начнутся переговоры о дальнейшем мироустройстве, о дальнейшем долгосрочном мире", - сказал Ушаков журналистам.
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