Ушаков: возможности подробно рассказывать о контактах России и США нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник Юрий Ушаков подтвердил, что контакты между Россией и США продолжаются.
- Ушаков заявил, что не может рассказывать о контактах более подробно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Контакты России и США идут, но рассказывать о них подробно нет возможности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Контакты идут, я не могу о них подробно рассказывать больше, чем известно было до этого. Контакты есть, они поддерживаются", - сказал Ушаков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.