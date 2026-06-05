Поездка Уиткоффа, Кушнера в Россию готовится, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится.
- Сроки поездки пока не согласованы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, но сроки еще неизвестны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.